Gérone traque les places de promotion

01/11/2022 à 18:55 CET

Marc Brugues

Personne ne contestera sûrement que Gérone vit le meilleur moment de la saison. L’équipe est installée dans la zone des barrages depuis le dernier match du premier tour contre Burgos (3-1) et, sur la base d’un bon jeu et de bons résultats, elle montre qu’elle n’est pas seulement à l’aise mais que, suite au discours ambitieux depuis le début de Michel, veut aussi aspirer.

Les sentiments sont des plus positifs comme on a pu le voir contre Fuenlabrada où les Géronais, bien qu’ils ne sachent pas comment clore le match, ont fait un récital du match. Trois victoires consécutives, cinq consécutives à Montilivi et une séquence de 29 points ajoutés sur les 39 derniers ont catapulté l’équipe des places de relégation à la sixième position.

Une situation inimaginable il y a quelques mois. L’état de grâce de Gérone ne s’arrête pas là car il incite les plus optimistes à regarder encore plus haut au classement et à déjà regarder la deuxième place. Et c’est que le match nul d’Eibar ce lundi à Oviedo (1-1) quitte la montée directe à 6 points, qui marque désormais le Valladolid avec 43, le même que les Basques, pour le 37 de Gérone.

L’équipe coule sur la pelouse, remporte les matchs et l’ambiance est imbattable à Montilivi. Seul le déficit de points accumulé lors de la première étape du championnat empêche Gérone d’être encore plus haut au classement. A cet égard, en plein marché d’hiver, les amateurs, mais aussi MichelIls espèrent et ont confiance que la direction sportive profitera des rentrées de fonds pour renforcer les effectifs.