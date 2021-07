Gérone va libérer de l’herbe contre Amorebieta

17/07/2021 à 19:13 CEST

Tatiana Perez

Montilivi se prépare pour le début de cette saison. Contrairement à la tendance suivie par le club après la non-promotion face au Rayo le 20 juin, ouvrant une période de réflexion marquée par le silence administratif des bureaux, les travaux ont commencé tout de suite au stade réflexion sur la mise en place pour l’année académique 2021-22.

Les travaux ont consisté à faire une régénération totale de la pelouse, en tenant compte du fait que la pré-saison précédente était extrêmement courte en raison de la pandémie et que, par conséquent, il n’y avait pas assez de temps pour effectuer le traitement approprié. Oui, il a été modifié pendant le confinement d’avril 2020 dernier, profitant de la pause de la Ligue.

Le système de gazon Montilivi est hybride et combine le naturel avec l’artificiel, il faut donc attendre que le gazon naturel replanté repousse jusqu’à ce qu’il atteigne des conditions optimales. Aujourd’hui, vous pouvez voir comment le tapis vert brille au milieu du stade, mais il faut encore un certain temps pour que le champ soit à cent pour cent.

Aujourd’hui, les prévisions d’implantation de Montilivi ils sont concentrés sur le premier match de championnat contre Amorebieta qui se tiendra le samedi 14 août (19h30). Ce sera précisément le jour où le stade fêtera ses 51 ans – il a été inauguré le 14 août 1970 avec un Gérone-Barça (1-3).

Dans ce sens, Le Trophée Costa Brava qui n’avait plus lieu l’été dernier est en danger à cause du Covid-19. Changer de gazon rend la tâche difficile, mais pas impossible. Gérone garde espoir et attendra la dernière minute pour savoir si elle peut l’organiser ou non.