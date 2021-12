Gérone veut confirmer sa candidature

16/12/2021 à 21h00 CET

Marc Brugues

Il ne fait pas confiance à un cheveu Michel de ce Burgos. Les Castillans arrivent jetés en championnat avec trois victoires consécutives et un bilan de 6 buts pour et un contre lors des trois dernières journées. Pour tenter d’arrêter la grande dynamique de Burgos, Michel n’apportera aucun changement à l’équipe.

L’entraîneur est conscient qu’une victoire permettrait à Gérone de se rapprocher encore plus des lieux privilégiés. Un match nul ou une défaite signifierait clôturer un premier tour discret et partir en vacances avec le sentiment de découragement général.

Le technicien a les pertes de Borja García, Terrats, Sarmiento, Châtain Oui Ureña, en plus de celui de Junca, positif pour le Covid. Pour sa part, Burgos n’a peut-être pas Miki Munoz, sanctionné, ni des blessés Saul Berjon, Juanma García Oui France.

Gérone a également raté le premier tour qui s’achève ce soir avec le match contre Burgos. La progression de l’équipe a été remarquable après un début de parcours difficile dans lequel une équipe pratiquement nouvelle a dû être constituée. Malgré tout, et après avoir touché le fond et être en déclin, les joueurs ont saisi l’idée du jeu de Michel et les résultats ont commencé à arriver.

Avec la ligne des trois centraux derrière, l’équipe a été plus confiante et a, en même temps, eu plus de verticalité et d’instinct en attaque. Tout cela a laissé l’équipe de Gérone à trois points de la zone de barrage et à trois points d’une amélioration au premier tour de la saison dernière. Un défi pourtant séduisant et doux pour l’équipe d’un Michel qui ne veut, en aucun cas, que le mot vacances entre tôt dans les vestiaires.

Compositions probables :

Gérone: Juan Carlos, Arnau Martínez, Jairo, Bernardo, Juanpe, Bueno, Aleix Garcia, Kebé, Stuani, Baena et Samu Sáiz.

Burgos: Caro, Matos, Álvaro Rodríguez, Raúl Navarro, Grego Sierra, Elgezabal, Córdoba, Andy, Pablo Valcarce, Ernesto et Guillermo.