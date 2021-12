Gerrard a soutenu pour trouver «le prochain Jack Grealish» dans la revendication passionnante d’Aston Villa

Un expert estime que le patron d’Aston Villa, Steven Gerrard, a les outils à portée de main pour trouver «le prochain Jack Grealish».

L’international anglais, 26 ans, a passé huit ans dans la première équipe de Villa avant de partir pour Man City cet été. Les champions en titre de la Premier League ont dépensé 100 millions de livres sterling pour l’éloigner de son club d’enfance.

Villa a eu du mal sans Grealish vers le début de la saison. Leur mauvaise forme a vu Dean Smith limogé et remplacé par Gerrard.

L’équipe des West Midlands a récolté 12 points lors de ses six derniers matchs de Premier League. Cela inclut des victoires sur Crystal Palace et Leicester.

Leur dernière sortie a été une victoire 2-0 contre le nouveau club de Smith, Norwich. Diplômé de l’Académie Jacob Ramsey impressionné et inscrit sur la feuille de match.

Le jeune Carney Chukwuemeka est sorti du banc et avait également l’air à l’aise.

L’expert Frank McAvennie estime que c’est un signe précoce que Gerrard travaille sa magie.

L’ancienne star de West Ham a déclaré à Football Insider : « Il y aura une augmentation des jeunes talents à Villa. Avec Gérard et [assistant manager Gary] McAllister là-bas, ils connaissent un joueur quand ils en voient un. Nous l’avons vu chez Rangers.

«Cela a du sens et cela a du sens pour Gerrard. Il est arrivé jeune, il a eu cette chance.

«Regardez ce qu’il faisait à la fin de son adolescence et au début de la vingtaine. Il sait qu’il y a des joueurs qui sont capables de franchir cette étape.

«Ils devront peut-être attendre leur chance, mais ils l’auront. C’est une chose vraiment excitante et étonnante.

« S’ils sont assez bons, ils auront une chance. Nous l’avons vu l’autre soir et ces joueurs l’ont soutenu. Ce prochain Jack Grealish est probablement là, dans les rangs des jeunes quelque part.

« Gerrard a connu un merveilleux début de vie à Villa, que cela continue longtemps. Villa mérite d’être là-haut avec un manager comme Gerrard. Il prendra les bonnes décisions et donnera des chances à ces joueurs.

Villa Academy mérite crédit – Gerrard

Après la victoire sur Norwich, Gérard a dit: « C’était une très bonne performance à l’extérieur. Je pensais que nous contrôlions de grandes parties de ce match. Nous étions difficiles à affronter et nous avions l’air vraiment dangereux.

« À 1-0, vous courez toujours le risque [of conceding] c’était donc agréable de voir Ollie le finir.

« L’académie mérite beaucoup de crédit. Nous avons des entraîneurs de haut niveau et nous devons continuer à le développer car nous voulons autant de joueurs locaux que nous pouvons avoir.

« Cela a été une semaine difficile. Nous en avons perdu un à cause d’une blessure, un couple à cause de Covid et certains membres du personnel également.

« Ce fut un début positif pour moi et nous avons commencé comme nous le voulions et avons eu des matchs très difficiles contre [Manchester] Ville et Liverpool.

