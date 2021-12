Gerrard a un impact clair à voir alors qu’un expert salue le « brillant » milieu de terrain d’Aston Villa

L’ancien attaquant de Premier League Kevin Campbell a salué l’expertise de Steven Gerrard et pense que Douglas Luiz prospère grâce à cela.

Le tact managérial de Gerrard est évident depuis qu’il a pris les rênes de Villa Park. En effet, il a rapidement fait passer l’équipe de près des places de relégation à la moitié supérieure de la Premier League.

L’ancienne star de Liverpool fait jouer à Villa un football de qualité. De plus, la région du milieu de terrain est florissante, grâce à son savoir-faire évident du centre du parc.

Campbell a déclaré à Football Insider qu’il pensait que Luiz était dans une forme fantastique, et c’est grâce à Gérard.

« Luiz a toujours été un joueur brillant. Je m’attendais à ce qu’il fasse une bonne saison cette année », a-t-il déclaré.

«Il brille sous Gerrard parce qu’il semble qu’il y ait plus de fardeau sur lui. Gerrard connaît parfaitement la position.

Luiz a été déployé dans un rôle plus avancé que celui dans lequel il a joué pendant une grande partie de son temps à Villa cette saison. En effet, jouer en huit lui a permis de vraiment montrer sa qualité sur le ballon.

Le Brésilien aux cinq sélections a enregistré trois passes décisives cette saison. De plus, c’est déjà un total plus élevé que celui qu’il a atteint la saison dernière, et en 20 matchs de moins.

Luiz, ainsi que ses partenaires du milieu de terrain John McGinn et Jacob Ramsey, ont été de qualité contre Norwich cette semaine.

En effet, les fans espèrent que Luiz, avec ses collègues milieux de terrain, continue de jouer. En effet, une éventuelle blessure à long terme pour en forme Marvelous Nakamba diminue la profondeur de la position.

Luiz parmi les milieux de terrain de qualité de Villa

Alors que Luiz a réalisé une excellente performance contre Norwich, Ramsey a également joué un œillère à ses côtés.

Le jeune a été un pilier de l’équipe de Villa cette saison et rembourse la confiance de ses managers en lui.

Gerrard a beaucoup de confiance en Ramsey. Il a fait l’éloge du joueur de 20 ans après sa performance de but contre Norwich.

« En tant que milieu de terrain, vous ne pouvez qu’applaudir ce genre de jeu et pour ensuite déclencher un tir comme celui-là, il devrait être dans la course pour le but du mois », a-t-il déclaré.

En effet, Ramsey semble chérir le fait de jouer sous un ancien milieu de terrain de cette qualité. Il a dit à BT Sport combien il admirait Gerrard après le match.

« J’ai regardé des extraits du gaffer et il était l’un des meilleurs milieux de terrain et c’est ce que je veux être »,

Marquer des buts de qualité comme celui que Ramsey a empoché plaira certainement à son manager. De plus, tout le milieu de terrain semble avoir d’excellentes relations avec le manager, ainsi qu’entre eux.

