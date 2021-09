Gerrard apporte des changements alors que le Gers donne le coup d’envoi de la campagne Europa League

in

Les Rangers sont de retour en Ligue Europa ce soir lorsqu’ils accueillent Lyon à Ibrox lors du match d’ouverture de la phase de groupes – et le patron du Gers, Steven Gerrard, devrait apporter un certain nombre de changements à son équipe après la victoire du week-end contre St. Johnstone.

Le patron de Light Blues sera privé de Fil Helander, Ryan Jack et Ianis Hagi pour cause de blessure, mais pourra faire appel à Allan McGregor et Connor Goldson à leur retour au bercail des Rangers.

Après que Jon McLaughlin a commencé la victoire du week-end à Perth, Allan McGregor devrait reprendre sa place dans le but tandis que le quatre arrière est susceptible d’être James Tavernier, Connor Goldson, Leon Balogun et Borna Barisic.

L’absence de Helander – qui devrait être hors de combat pendant des mois après avoir subi une opération au genou – signifie que les Rangers sont éparpillés à l’arrière avec la star de l’Académie Kyle McClelland en ligne pour une place sur le banc.

Le trio de milieu de terrain devrait rester inchangé par rapport au week-end avec Steven Davis, Glen Kamara et Joe Aribo une fois de plus chargé de contrôler le tempo du jeu pour l’équipe de Steven Gerrard.

“Celtic est une équipe très importante pour nous” | Le vrai fan du Betis Enrique Roldán

Devant eux, Gerrard pourrait avoir des décisions difficiles à prendre avec Ryan Kent terriblement hors de forme, il pourrait voir une chance donnée à Scott Wright entrer dans le côté et partenaire Kemar Roofe et Alfredo Morelos en attaque.

Après avoir atteint les 16 derniers au cours des deux dernières saisons, les Rangers viseront une répétition cette fois-ci malgré la refonte de la Ligue Europa au cours de l’été.



Photo de Marcio Machado/Eurasia Sport Images/.

Cependant, l’histoire n’est pas du côté des Rangers alors qu’ils cherchent à remporter la première journée pour lancer leur campagne avec style, disputant huit matchs sans victoire à domicile contre l’opposition française.

Les Rangers ont prédit XI contre Lyon: McGregor; Tavernier, Goldson, Balogun, Barisic, Davis, Kamara, Aribo, Roofe, Wright, Morelos

Dans d’autres nouvelles, « Incroyable » : l’objectif de 13 millions de livres sterling montre ce qui manque à Bielsa ; il voulait que Leeds déménage