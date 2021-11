Steven Gerrard est prêt à enfreindre une règle de sa propre initiative alors qu’il cherche à améliorer son équipe d’Aston Villa, selon les rapports.

La légende de Liverpool est arrivée à Villa Park le 11 novembre pour remplacer le fan d’enfance Dean Smith. Il est chargé de renverser la fortune immédiate du club et de le ramener dans la course aux places européennes.

Le règne de Gerrard a bien commencé alors qu’Aston Villa a battu Brighton de Graham Potter 2-0 samedi. Ollie Watkins a débloqué l’impasse à la 84e minute avec une frappe au curling, avant que Tyrone Mings n’obtienne les points avec une première fois.

La victoire les a vus passer à la 15e place du classement de la Premier League, tout en mettant fin à leur séquence de cinq défaites consécutives.

Malgré les performances impressionnantes, Gerrard est occupé à travailler dans les coulisses sur son plan de transfert de janvier.

L’attaquant de River Plate Julian Alvarez est une cible, ayant marqué 15 buts en 16 apparitions cette saison. Cependant, Villa devra combattre la Juventus pour sa signature.

Le milieu de terrain finlandais Glen Kamara a également été lié à un transfert dans les West Midlands, un transfert qui le verrait suivre Gerrard au Prem.

Il n’est cependant pas la seule star des Rangers à l’étude. L’Express, citant le Mirror, déclare que l’arrière gauche Borna Barisic est une cible pour Gerrard et Villa.

L’international croate a joué un rôle important dans la campagne des Rangers Invincibles sous la direction du manager. Il a inscrit cinq buts et 14 passes décisives toutes compétitions confondues pour le Gers.

Barisic serait disponible pour seulement 8 millions de livres sterling, ce qui représente une affaire astucieuse. De tels frais permettraient toujours aux Rangers de réaliser des bénéfices car ils n’ont payé que 2 millions de livres sterling lorsqu’il a rejoint en août 2018.

Cependant, le transfert verrait Gerrard enfreindre sa propre règle. En rejoignant Villa, l’ancien milieu de terrain a décidé qu’il n’affaiblirait pas les géants écossais.

Mais cette promesse semble sur le point de se terminer alors qu’il regarde les recrues de Villa.

Pendant ce temps, Gerrard a a révélé comment la gestion le maintient en marche après sa retraite de jouer.

« Ce sont les buzz et les sommets qui vous manquent en tant que joueur et la raison pour laquelle je voulais rester dans le jeu », a déclaré le joueur de 41 ans après la victoire sur Brighton.

« J’aime gagner – c’est mon médicament. J’aime la compétition, j’aime voir les joueurs heureux, souriants et me sentir bien. Il n’y a pas de meilleure vue qu’un numéro neuf finissant avec cette classe et ce style.

« J’essaie de contrôler mes émotions mais je frappe dans chaque ballon. Je veux être là pour les joueurs sur la touche et je veux qu’ils me voient, pour que je puisse les guider.

