Gerrard couvrant toutes les bases alors que Villa «en pourparlers» pour le gardien West Ham a mis au pâturage

Aston Villa aurait ouvert un dialogue avec West Ham United sur la possible signature du prêt du gardien Darren Randolph ce mois-ci.

Le joueur de 34 ans est avec les Hammers depuis janvier 2020, date à laquelle ils ont payé à Middlesbrough 4 millions de livres sterling pour sa signature. Il s’agit du deuxième passage du tireur d’élite de la République d’Irlande dans l’East End. Il était dans les livres de West Ham entre mai 2015 et juillet 2017, faisant 42 apparitions dans toutes les compétitions.

Cependant, l’ancien homme de Motherwell a n’a joué qu’un rôle d’appoint depuis son retour au stade de Londres. Il a connu deux sorties en Premier League en 2019-2020 et trois la saison suivante.

Mais David Moyes ne lui a pas offert une seule minute de football de compétition ce trimestre. Lukasz Fabianski est le premier choix de la ligue tandis qu’Alphonse Areola compte huit apparitions combinées en Ligue Europa et en Coupe EFL.

Par conséquent, un déménagement a du sens si Randolph veut un rôle plus actif dans les années crépusculaires de sa carrière. Emiliano Martinez est le numéro un incontesté de Villa, avec 29 ans Jed Steer son adjoint.

L’ancien joueur de prêt de Huddersfield Town, Steer, pourrait être l’homme à faire place si Randolph est signé. C’est selon Sky Sports, qui rapporte que le gardien né à Bray est « en pourparlers » avec les West Midlanders au sujet d’un changement en janvier.

Le compte Twitter de Football Daily (via West Ham Zone) contient des citations du journaliste Dharmesh Sheth sur l’intérêt de Steven Gerrard.

« On nous dit qu’ils sont en pourparlers pour signer le gardien de West Ham United Darren Randolph », a-t-il déclaré. « Si un accord peut être conclu entre Aston Villa et West Ham United, Villa pourrait alors permettre à son gardien de deuxième choix Jed Steer de se déplacer en prêt afin qu’il puisse obtenir un football plus régulier en équipe première. »

Randolph pourrait rejoindre Digne à Villa Park

Gerrard a pris un bon départ dans sa carrière à Villa, renversant une mauvaise série de résultats qui ont conduit à la sortie de Dean Smith. Cependant, trois défaites au cours des quatre derniers matchs de haut niveau ont ralenti leur progression.

Mais la légende de Liverpool essaie de faire quelque chose. Les Villans ont dépensé une partie de l’argent de transfert de Jack Grealish cet été pour se renforcer.

Cependant, il reste du travail à faire et l’ex-skipper anglais vise un arrière gauche de qualité. Il viserait le défenseur d’Everton Lucas Digne.

L’international français s’est brouillé avec le chef des Toffees Rafa Benitez et semble prêt à quitter Goodison Park ce mois-ci. Des conditions personnelles ont été convenues, selon talkSPORT, et le joueur de 28 ans signera un accord à long terme.

Les rapports suggèrent que Villa devra débourser 25 millions de livres sterling pour débarquer l’ancien arrière latéral de Barcelone.

LIRE LA SUITE: Gerrard explique ce que Coutinho donnera à Aston Villa une fois l’examen médical terminé