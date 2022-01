Gerrard déplore la disparition des caractéristiques d’Aston Villa après la défaite de Brentford

Steven Gerrard a déclaré qu’il n’y avait pas beaucoup de points positifs à retenir pour Aston Villa de sa défaite à Brentford, dans laquelle il ne voyait pas les mêmes caractéristiques que son équipe montrait plus tôt dans son règne.

Gerrard a subi dimanche sa quatrième défaite en tant que patron de Villa. Alors que les trois précédents étaient venus aux challengers du titre Manchester City, Liverpool et Chelsea, celui-ci était contre une équipe qu’ils auraient dû battre.

Mais Brentford est revenu de l’arrière pour gagner 2-1 et a ensuite dépassé Villa dans le classement de la Premier League.

Danny Ings a marqué le premier but pour l’équipe de Gerrard, avant que Yoane Wissa et Mads Roerslev n’inversent la situation pour Brentford de chaque côté de la mi-temps.

Villa a eu raison de pratiquement toutes les statistiques, à l’exception de celle qui compte vraiment.

Gerrard, cependant, n’a pas pu retirer des points positifs après avoir déploré les erreurs qu’ils ont commises.

« Je ne pouvais pas croire que nous étions à égalité à la mi-temps parce que la performance était vraiment solide », a déclaré Gerrard.

« Cela semblait être une question de quand le deuxième but allait venir. En deuxième mi-temps, nous avons eu beaucoup de possession, nous nous sommes créés des occasions, mais je suis vraiment déçu de la façon dont nous avons concédé le deuxième but. C’est un catalogue d’erreurs.

«Quand je suis arrivé à ce poste pour la première fois, nous avons obtenu de bons résultats positifs parce qu’il y avait beaucoup de courage et que les gens mettaient leur corps en danger. Je n’ai pas vu ça pour le deuxième but.

« Ils ont eu trois bonnes attaques aujourd’hui et ont marqué deux buts. Ce n’est pas assez bon de notre point de vue.

‘N’aurait jamais dû perdre’

Gerrard n’a pas voulu se rabattre sur des excuses – comme les absences de Tyrone Mings et Ollie Watkins – pour justifier le résultat. Au lieu de cela, il a appelé à plus d’agressivité de la part de ceux qui étaient sur le terrain.

«Nous avions quatre ou cinq personnes non disponibles pour différentes raisons, et vous allez manquer leurs attributs. Ce sont de grands joueurs pour ce club », a-t-il déclaré.

«Mais je pensais que nous avions assez de qualité pour gagner ce match. Nous n’aurions jamais dû perdre ce match.

«Je ne vais pas m’asseoir ici et dire qu’il y a beaucoup de points positifs aujourd’hui parce qu’il n’y en a pas. Nous avons perdu la partie. Nous devons être plus agressifs et plus difficiles à affronter.

Célébrer les joueurs qui n’ont pas célébré – Salah, Lingard, Ronaldo et plus

Gerrard fait le point sur le transfert de Tuanzebe

Un joueur qui n’était pas impliqué pour Villa était Axel Tuanzebe, qui a fait l’objet d’intérêts de transfert de Naples.

Actuellement prêté par Manchester United, le défenseur n’a pas beaucoup figuré depuis que Gerrard a remplacé Dean Smith.

Naples a besoin d’un nouveau défenseur central après avoir débarqué Kostas Manolas. Ils veulent interrompre le prêt de Tuanzebe avec Villa pour l’emmener en Italie pour le reste de la saison.

Gerrard, cependant, a révélé qu’il préférerait garder Tuanzebe jusqu’à la fin de son prêt. Cependant, il admet que c’est hors de son contrôle.

« J’aimerais garder le joueur au moins jusqu’à la fin de la saison », a déclaré le manager.

«Mais c’est un cas où c’est totalement hors de mes mains. C’est entre les mains d’Axel, de ses représentants et de Manchester United et nous devrions le savoir d’ici la fin du jeu aujourd’hui.

LIRE LA SUITE: Un expert conseille à Gerrard et Villa de « voir grand » et d’achever la signature choc de la star de Liverpool