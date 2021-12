Gerrard dépose une offre de Liverpool avec les intentions de Klopp sur le raid d’Aston Villa claires

Steven Gerrard aurait fait une offre pour amener une star de Liverpool en disgrâce à Aston Villa, bien que les récents commentaires de Jurgen Klopp suggèrent qu’un accord n’est pas un départ.

La légende de Liverpool a pris un bon départ dans la vie managériale en Premier League. Villa a remporté quatre victoires sur six depuis que Gerrard a pris les commandes. Les deux autres matches se sont soldés par une défaite, bien que Liverpool et Manchester City se révèlent des adversaires difficiles à vaincre pour la plupart des équipes dans leur forme actuelle.

Les relations de Gerrard à Anfield sont profondes. Il a été désigné comme l’homme pour remplacer Klopp et l’Allemand a même laissé entendre il serait d’accord avec cette perspective – le moment venu.

Pour l’instant, Gerrard se concentre uniquement sur Villa et le Daily Express a révélé une tentative apparente de signer le défenseur des Reds Joe Gomez.

Citant le média italien Calciomercato, Liverpool a « reçu une offre » pour le défenseur central. Cependant, Liverpool « ne laissera pas Gomez partir ». Que l’offre alléguée concernait un prêt ou un changement permanent n’est pas indiqué dans l’article.

Comme Virgil van Dijk, Gomez est revenu à l’action après une blessure de fin de saison la saison dernière. Cependant, contrairement au Néerlandais, Gomez a rarement figuré dans les onze de départ de Klopp.

En effet, le joueur de 24 ans n’a pas encore enregistré son premier départ en championnat de la campagne. Son apparition tardive alors que Liverpool s’accrochait à un match nul avec Tottenham dimanche a résumé le type d’opportunités offertes à Gomez cette année.

Néanmoins, il n’y a pas de faille ou de ressentiment de la part de Gomez, selon Klopp. De plus, Liverpool n’a « pas l’intention » de prêter qui que ce soit en janvier.

Klopp explique le manque de chances de Gomez

S’exprimant lors de sa conférence de presse vendredi (via l’Express), Klopp a expliqué pourquoi Gomez est étonnamment devenu un joueur à part entière.

« Nous n’avons pas précipité son rétablissement ou sa rééducation suite à une blessure au tendon. Mais il y a un moment où vous recommencez à jouer, à vous entraîner à nouveau », a déclaré Klopp.

« Ensuite, nous avons eu trois moitiés centrales à 100 % en forme, quatre moitiés centrales à 100 % en forme – c’est pourquoi il n’est pas si facile d’obtenir du temps de jeu immédiatement. Ensuite, vous avez du temps de jeu, puis vous jouez et votre corps n’est pas prêt pour cela. C’est ça.

«Nous sommes patients, et je pense que Joe est également patient maintenant. C’est la situation. Je n’ai pas l’intention de prêter quelqu’un en hiver. Je ne suis pas la force motrice, laissez-moi le dire comme ça.

« Ce n’était évidemment pas la meilleure année pour Joe, la blessure revenant ensuite et ayant une autre blessure, car c’est comme ça que ça peut se passer. »

Les managers de Premier League qui ont subi une hache de Noël: Pellegrini, Warnock et plus encore…

West Ham ouvre des pourparlers avec un objectif passionnant de Liverpool

Pendant ce temps, West Ham a ouvert des pourparlers avec un attaquant de Liverpool, qui a récemment été confirmé par plusieurs sources comme étant fortement intéressé à signer, selon un rapport.

Les blessures d’Angelo Ogbonna et de Kurt Zouma ont laissé David Moyes à court d’options à l’arrière central. Et selon SportsMole (citant le média espagnol Fíchájés), un ajout défensif est sa priorité en janvier. Nat Phillips de Liverpool est une cible connue et pourrait être disponible pour 15 millions de livres sterling.

Cependant, le programme de Moyes est également de renforcer sa ligne avant. À l’heure actuelle, le club dépend fortement de Michail Antonio. Bien qu’il soit resté sans blessure cette saison jusqu’à présent, son record passé suggère qu’une profondeur adéquate est un must.

Maintenant, citant le journaliste Ekrem Konur, il est rapporté que West Ham a ouvert des pourparlers avec Lille pour signer Jonathan David.

L’attaquant de 21 ans a contribué à bouleverser les chances alors que Lille a battu le PSG à la couronne de Ligue 1 l’année dernière. Il a repris là où il s’était arrêté la saison dernière, marquant 15 buts en 26 apparitions dans toutes les compétitions de la campagne en cours.

Cela a vu Liverpool en prendre note. Deux rapports français la semaine dernière ont placé les Reds en tête de la file d’attente pour décrocher le hotshot canadien. Mais ce serait West Ham qui aurait agi en premier, bien que leur tâche ne soit pas facile.

Lille aurait placé une valorisation de 50 millions d’euros (42,4 millions de livres sterling) sur David. On ne sait pas si West Ham est disposé, ou même capable, d’enchérir aussi haut.

LIRE LA SUITE: Liverpool figure parmi les favoris surprises de l’accord Prem malgré le « combat » du géant européen