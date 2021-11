Gerrard donne à Liverpool un avantage considérable sur Man Utd pour signer la star de Villa

Liverpool mène la charge pour signer une star talentueuse d’Aston Villa, Arsenal est prêt à vendre une star coûteuse, tandis que les potins de samedi sur les transferts affirment que la Juventus est prête à signer une star de Fulham.

BORD CHUKWUEMEKA POUR LIVERPOOL

Carney Chukwuemeka signerait pour Liverpool en janvier – et l’accord pourrait rapporter à Aston Villa jusqu’à 15 millions de livres sterling.

Vendredi, de nombreux rapports ont révélé que le jeune faisait pression pour quitter Villa Park après avoir refusé un nouvel accord.

Le joueur de 19 ans – classé parmi les espoirs les plus brillants du pays – s’attendait à faire sa marque à Villa cette saison. La vente de Jack Greealish semblait avoir ouvert la porte à son émergence dans l’équipe première.

Mais les chances de Chukwuemeka ont de nouveau été limitées, l’adolescent n’ayant disputé qu’une seule fois la Coupe de la Ligue à Chelsea.

Et il est peu probable que sa situation s’améliore sous Steven Gerrard, au milieu des affirmations selon lesquelles le nouveau patron de Villa envisage de signer des joueurs éprouvés et de confiance.

Et le Daily Mirror indique que Liverpool mène la chasse à Chukwuemeka.

Ils devraient rivaliser avec Manchester United, qui serait également enthousiaste.

Cependant, Chukwuemeka sait que ses espoirs en équipe première seraient probablement mieux servis à Anfield en raison du personnel disponible à Old Trafford.

Liverpool défié par le duo allemand

Le rapport affirme que le Bayern Munich et le Borussia Dortmund seront probablement les adversaires les plus forts de Liverpool.

Le duo allemand aime aussi Chukwuemeka et il pourrait encore choisir de passer en Bundesliga.

L’adolescent est susceptible de percevoir des frais initiaux de 10 millions de livres sterling, les frais s’élevant à 15 millions de livres sterling avec divers ajouts.

Liverpool envisagerait également de déménager en janvier pour Ismaïla Sarr de Watford.

ARSENAL DISPOSE DE DECHARGER NICOLAS PEPE

Arsenal envisage de vendre le record du club Nicolas Pepe après l’émergence d’Emile Smith Rowe et de Bukayo Saka, Mikel Arteta estimant que son salaire de 140 000 £ par semaine est mieux dépensé ailleurs. (Le soleil)

Ralf Rangnick n’exclut pas de devenir le patron permanent de Manchester United cet été. (Le soleil)

Les footballeurs tatoués marquent 42% de buts de plus que les joueurs sans encres, selon une étude. (Le soleil)

L’attaquant de Fulham Aleksandar Mitrovic fera un transfert de rêve à la Juventus, selon des informations. (Le soleil)

Le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky va signer un accord qui ouvrira probablement la porte à un rachat complet de West Ham. (Le soleil)

Tottenham a reçu une bouteille de ketchup d’une entreprise de sauce effrontée après l’interdiction du condiment par Antonio Conte. (Le soleil)

TOUT CHANGE POUR MAN UTD SOUS RANGNICK

La révolution du terrain d’entraînement de Ralf Rangnick verra probablement une horloge sur mesure installée au complexe Carrington de Manchester United. (Le télégraphe du jour)

Antonio Conte avertit ses joueurs de Tottenham Hotspur qu’il surveille chacun de leurs mouvements et décidera bientôt quels membres de son équipe seront assez bons pour rester. (Le télégraphe du jour)

Selon les scientifiques, Covid est une cause plus probable d’effondrement des footballeurs à cause de problèmes cardiaques que les vaccins. (Le télégraphe du jour)

Le milieu de terrain de Leeds United, Kalvin Phillips, envisage de rejeter le transfert à son rival Manchester United l’été prochain pour rester à Elland Road. (Étoile du jour)

Erik ten Hag est la cible alternative de Manchester United si les efforts pour décrocher leur choix n ° 1, Mauricio Pochettino, échouent. (Courrier quotidien)

ET PLUS DE GOSSIP DE TRANSFERT

Ed Woodward quittera son poste de vice-président exécutif de Manchester United en avril – le directeur général Richard Arnold acceptant de lui succéder. (Courrier quotidien)

La Premier League risque de nouvelles tensions avec Newcastle en prolongeant son interdiction des accords de parrainage avec des parties liées jusqu’au milieu du mois prochain. (Courrier quotidien)

Les administrateurs de Derby Quantuma résistent à la tentation d’économiser de l’argent en réduisant le salaire de Wayne Rooney. C’est parce qu’ils considèrent le manager comme le plus grand atout du club dans leurs tentatives de trouver un acheteur. (Courrier quotidien)

Les clubs de l’EFL sont contrariés par l’affirmation erronée du directeur général d’Aston Villa, Christian Purslow, cette semaine, selon laquelle la Premier League a prêté 250 millions de livres sterling aux divisions inférieures pour les aider à traverser la pandémie. (Courrier quotidien)

Manchester United prévoit de confirmer Ralf Rangnick en tant que manager par intérim dans les prochaines 48 heures. (Les temps)