Gerrard espère mettre fin au record d’horreur de Villans en Premier League contre l’équipe de Dyche – heure du coup d’envoi, dernières nouvelles et couverture de talkSPORT

Steven Gerrard espère poursuivre ses débuts fulgurants en tant que patron d’Aston Villa en mettant fin au mauvais record du club en Premier League contre Burnley ce week-end.

Villa n’a remporté qu’un seul de ses six derniers matchs de Premier League contre Burnley.

Villa espère mettre fin à son récent record d’horreur contre Burnley

Mais Gerrard a mené sa nouvelle équipe à quatre victoires lors de ses six premiers matchs avec ses deux seules défaites face à ses rivaux pour le titre, Manchester City et Liverpool.

L’ancien capitaine anglais a récolté trois autres points sur la route en milieu de semaine après une victoire 2-0 sur Norwich.

Burnley, quant à lui, a raté l’occasion de s’échapper de la zone de relégation lorsque leur match contre Watford a été reporté en raison d’une épidémie de COVID-19.

Aston Villa contre Burnley: commentaire talkSPORT

Ce choc de Premier League aura lieu le samedi 18 décembre.

Il se tiendra à Villa Park et débutera à 15 heures.

Ce jeu sera en direct et exclusif sur talkSPORT 2 avec une couverture à partir de 14h30.

Adrian Durham sera votre présentateur tandis que les commentaires proviendront de Ian Danter et Perry Groves.

Pour vous connecter à talkSPORT ou talkSPORT 2, cliquez ICI pour la diffusion en direct.

Burnley est sur une série de trois matchs de Premier League sans but Aston Villa v Burnley: Nouvelles de l’équipe

Jed Steer, Anwar El Ghazi, Morgan Sanson et Keinan Davis étaient tous absents pour les hôtes de Carrow Road au milieu d’une épidémie présumée de Covid au club.

Villa a également de nombreux problèmes de blessures avec Marvelous Nakamba, Leon Bailey et Bertrand Traoré toujours dans la salle de traitement.

Quant à Burnley, Dyche sera sans un joueur anonyme qui a été testé positif pour le coronavirus.

Ashley Barnes est une autre absente confirmée en raison d’une blessure tandis que Connor Roberts et Dale Stephens font face à des tests de condition physique tardifs.

Mais Burnley devrait accueillir de nouveau la signature estivale de Maxwel Cornet à la suite d’un récent problème à la cuisse.

Issu de l’académie des jeunes, Ramsey est le seul jeune à avoir marqué pour Aston Villa cette saison Aston Villa v Burnley: Faits du match Aston Villa n’a remporté qu’un de ses six derniers matchs de Premier League contre Burnley (D3 L2), gagnant 2-1 à Turf Moor en janvier 2020.Burnley n’a perdu qu’un seul de ses sept derniers matches de championnat à l’extérieur contre Aston Villa (W3 D3), perdant 5-2 en février 2010. y avoir un parcours plus long sans défaite (4 matchs entre 1930 et 1947). Les huit rencontres de Premier League entre ces deux équipes ont alterné entre un nul (4) et une victoire pour Aston Villa (2) ou Burnley (2), avec les Clarets ont remporté la dernière rencontre en janvier. Aston Villa n’a réussi à marquer que lors d’un de ses 14 derniers matchs à domicile en Premier League et a trouvé le chemin des filets lors de chacun de ses neuf derniers à Villa Park depuis un match nul 0-0 avec Everton en Mai.Burnley est sans victoire lors de ses neuf derniers matchs à l’extérieur en Premier League ( D4 L5), depuis sa victoire 2-0 à Fulham en mai. Ils ont eu une dernière manche sans victoire sur la route entre août 2016 et avril 2017 (17 matchs). Aucun des 14 derniers matchs de Premier League d’Aston Villa n’a terminé au niveau (W6 L8), avec quatre de ces victoires lors de leurs six matchs. sous Steven Gerrard. C’est la plus longue série des Villans sans match nul en championnat de football depuis une série de 16 entre janvier et mai 1998. Burnley n’a pas réussi à marquer lors de chacun de ses trois derniers matchs de Premier League, tentant seulement 25 tirs (8,3 par match) lors de ces rencontres. , avec seulement trois d’entre eux sur la cible (1 par match). Les Clarets ont disputé quatre matches de championnat sans marquer en novembre 2020. L’attaquant de Burnley Chris Wood a marqué quatre buts lors de ses cinq derniers départs en championnat contre Aston Villa, y compris lors de trois de ses quatre matchs de Premier League contre les Villans. L’attaquant d’Aston Villa Danny Ings a a marqué lors de chacun de ses trois derniers matchs de Premier League contre l’ancien club de Burnley. Au total, Ings a marqué cinq buts lors de ses sept dernières apparitions en Premier League contre des équipes pour lesquelles il a déjà joué dans la compétition. Depuis le début de la saison dernière, Ollie Watkins a été impliqué dans 25 buts en Premier League pour Aston Villa (19 buts, 6 passes décisives). ), presque deux fois plus que n’importe quel autre joueur actuellement au club. Watkins a marqué et aidé dans la victoire 2-0 des Villans sur Norwich au cours de la semaine.