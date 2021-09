Gerrard et co accueillent les géants français en Ligue Europa

in

Steven Gerrard devrait superviser son 50e match européen en tant que patron des Rangers lorsque son équipe affrontera les géants européens Lyon.

La légende de Liverpool affiche un bilan impressionnant de 25 victoires, 16 nuls et huit défaites en Europe depuis qu’il est devenu manager du Gers en 2018.

Les Rangers ont raté leur qualification pour la Ligue des champions

Les Rangers ont été éliminés de la Ligue Europa en huitièmes de finale la saison dernière et savent qu’un début de compétition gagnant sera vital s’ils veulent reproduire cet exploit.

Mais les Light Blues sont confrontés à une épreuve difficile lorsqu’ils accueillent l’équipe de Ligue 1 de Lyon.

Rangers v Lyon : Date et heure du coup d’envoi

Cette rencontre du Groupe A de la Ligue Europa doit avoir lieu le jeudi 16 septembre.

Il se déroule à Ibrox à Glasgow et le coup d’envoi est à 20h.

Les Rangers se rendront ensuite en République tchèque pour affronter le Sparta Prague le jeudi 30 septembre avant d’accueillir Brondby le 21 octobre.

Rangers v Lyon: commentaire talkSPORT

La couverture complète sera exclusivement en direct sur talkSPORT 2, avec notre préparation d’avant-match à partir de 19h30.

Andy Bargh et Charlie Adam fourniront des commentaires en direct et pour vous connecter, cliquez ICI pour la diffusion en direct.

Nous aurons également toute l’action dans notre blog en direct qui se déroulera tout au long de la soirée sur le site Web de talkSPORT.

Rangers v Lyon: Nouvelles de l'équipe

L’équipe locale sera privée du défenseur Filip Helander “dans un avenir prévisible” après avoir été opéré d’un problème au genou cette semaine.

Mais le Gers a reçu un coup de pouce en apprenant que Connor Goldson fera son retour après avoir été contraint de s’isoler.

Ianis Hagi est toujours dans son pays d’origine, la Roumanie, après avoir été testé positif pour Covid-19 alors qu’il était en service international, cependant, Allan McGregor devrait remplacer Jon McLaughlin dans le but.

Pour Lyon, l’ancien attaquant du Celtic Moussa Dembele ratera l’occasion de raviver sa rivalité avec les Rangers après avoir subi une blessure musculaire.

Il rejoint Leo Dubois, Jeff Reine-Adélaïde, Thiago Mendes et Tino Kadewere dans l’incapacité de faire partie de l’équipe itinérante de la partie française.

Mais un autre vieux celte Jason Denayer s’alignera pour Lyon et le duo brésilien Bruno Guimaraes et Lucas Paqueta sont également disponibles.

Et l’ancienne star de Liverpool, Xherdan Shaqiri, a fait le voyage malgré les informations selon lesquelles les Suisses seraient absents en raison de problèmes de vaccination.

Aouar fait la fête en jouant pour Lyon en Ligue des champions la saison dernière Qu’est-ce qui a été dit ?

Steven Gerrard : « Ils sont sans doute les meilleurs.

«Au complet, Lyon est vraiment une équipe de Ligue des champions avec des joueurs de calibre Ligue des champions.

“Il est déjà venu ici, il sait ce que nous faisons, donc c’est un vrai gros test demain et il ne fait aucun doute que nous devons être à notre meilleur et cela vaut pour les deux côtés du jeu.

« Nous devons avoir un niveau élevé de concentration et de concentration demain, car si vous ne jouez pas contre ces équipes, vous pouvez être puni et puni très rapidement, donc c’est un vrai bon test et défi.

“Mais nous devons avoir notre propre confiance et conviction que nous pouvons jouer à ce niveau, nous pouvons concourir et aux bons moments pendant le match, nous devons faire preuve de bravoure que nous pouvons également nuire à l’opposition.

“Nous sommes excités, nous l’attendons avec impatience, mais nous connaissons l’ampleur du défi et c’est sans doute le plus gros que nous ayons eu en tant que groupe.”