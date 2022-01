Gerrard et Manchester United, une querelle de légende

01/11/2022 à 19:13 CET

Dans le football, il y a des rivalités qui durent tout au long de l’histoire, des duels comme le Barça-Madrid ou River-Boca sont parmi les duels les plus chauds du football et en Angleterre, il existe l’une des plus grandes relations d’inimitié en Europe, Manchester United – Liverpool c’est le duel par excellence dans les îles. C’est à cause de ça Old Trafford n’accueillera jamais la visite d’un personnage comme Steven Gerrard, une histoire des « rouges ».

Gerrard fait ses premiers pas en tant qu’entraîneur d’élite, l’éternel capitaine de Liverpool en est à sa première aventure en Angleterre et le 10 janvier a été marqué sur le calendrier de l’entraîneur « méchant », comme ce serait sa première visite à Old Trafford, stade où il a joué de nombreux matchs contre son plus grand rival. Cependant, La première visite de Gerrard au Théâtre des Rêves ne s’est pas déroulée comme prévu. a fini par perdre 1-0 et a abandonné la FA Cup.

Gerrard – Manchester United, une relation très spéciale

L’histoire entre Steven Gerrard et Manchester United est pleine de joies et de déceptions pour les deux. Celui qui était joueur de Liverpool laissé plusieurs messages aux stands mancuniana à plusieurs reprises, comme lorsqu’en 2009 il a approché les fans avec Fernando Torres pour vous rappeler combien de champions ils avaient.

En revanche, les diables rouges n’ont pas oublié de rappeler aux adversaires leur succès limité dans le championnat anglais, le grand mais qui a sa carrière, ben il n’a jamais été capable de soulever une Premier League. Chante comme « Avez-vous déjà vu Gerrard gagner le championnat » (Avez-vous vu Gerrard gagner une ligue ?) Est devenu un habitué des visites de l’Anglais à Old Trafford.

Nous devrons attendre que cette rivalité entre l’entraîneur et les fans évolue, car ce n’est un secret pour personne que Gerrard finira par entraîner son Liverpool un jour Et cela pourrait être plus tôt que tard car il semble que Le cycle de Jürgen Klopp ne sera pas infini.

Écoutez Old Trafford Accueillir Steven Gerrard et sa famille en dit long… C’est une grande soirée de jeux ! 🔥 #EmiratesFACup pic.twitter.com/t1szgjFUMQ – DAZN Espagne (@DAZN_ES) 10 janvier 2022