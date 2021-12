Gerrard exhorté à contrecarrer Liverpool et le plan de Man Utd avec une grande intervention de Villa

Le patron d’Aston Villa, Steven Gerrard, devrait convaincre Carney Chukwuemeka de refuser de transférer les intérêts de Liverpool et de Manchester United et de signer à la place un nouveau contrat, a déclaré un expert.

Villa a une solide réputation pour le développement de jeunes talents passionnants, avec Jack Grealish le nom hors concours. Cependant, ces dernières saisons, le club des West Midlands a connu plus de succès sur ce front.

Le milieu de terrain Jacob Ramsey, 20 ans, est désormais un milieu de terrain à part entière de la Premier League dans l’équipe première. Son jeune frère Aaron, quant à lui, a disputé la Coupe Carabao ce trimestre.

Cependant, Chukwuemeka est un autre milieu de terrain qui a attiré l’attention à Villa.

Le joueur de 18 ans a déjà disputé quatre matches en équipe première cette saison, dont deux en Premier League. En tant que tel, Liverpool et Manchester United sont censés garder un œil sur sa situation.

L’accord actuel de Chukwuemeka expire à l’été 2023. Il aurait rejeté l’offre d’un nouvel accord alors qu’il cherche plus d’opportunités en équipe première ailleurs.

Selon l’ancienne star de Villa Gabriel Agbonlahor, cependant, le milieu de terrain devrait réfléchir à nouveau. En effet, l’expert a désigné Ramsey comme un excellent exemple de ce qui l’attend à Villa Park pour lui.

« Mon message pour lui serait le suivant : Aston Villa est le meilleur endroit pour vous », a déclaré Agbonlahor à Football Insider.

Chukwuemeka a dit de rester à la Villa

« Vous pourriez avoir des clubs comme Man City et Man United qui vous regardent, mais vous avez plus de chances de percer à Aston Villa et d’obtenir des minutes.

« Si j’étais lui, je continuerais avec ça, continuerais à jouer pour les moins de 23 ans, continuerais à jouer à l’entraînement avec Steven Gerrard.

« Il aura sa chance et vous devez être patient. Regardez Jacob Ramsey, il a eu sa chance.

« Quand vous en aurez l’occasion, saisissez-la. Mon conseil serait de rejeter les offres de Liverpool et de tous les autres, de rester et de signer un nouveau contrat avec le club. Il est encore jeune. Tout ce dont vous avez besoin, c’est d’un match, faites-le compter et vous resterez dans l’équipe.

Gerrard envoie un message à la première équipe

S’exprimant lors de la conférence de presse de vendredi, Gerrard a insisté sur le fait que Villa est l’endroit idéal pour Chukwuemeka.

« Je pense que nous avons montré ce que nous pensons de l’enfant [on Wednesday night], a montré notre foi et notre confiance en lui à ce niveau de jeu », a déclaré le manager.

« Vous pouvez voir le profil et le talent, mais mon travail et celui du personnel est de tout mettre en œuvre autour de ce talent pour s’améliorer, grandir et avoir une meilleure compréhension du jeu.

«Mais nous pensons que c’est le bon endroit pour lui et si quelqu’un d’autre pense que ce n’est pas le cas, j’aimerais m’asseoir en face d’eux et en discuter parce que c’est un garçon du coin et qu’il aime ça.

« Il a apprécié les deux dernières semaines – je lui ai parlé en face à face et nous lui avons dit que s’il continue à jouer, il fera vraiment partie de la première équipe, donc je ne prévois pas de problème et je ne veux certainement pas qu’un problème se prépare en arrière-plan. Et, pour moi, je ne pense pas que ce sera le cas.

