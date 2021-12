Gerrard explique comment il a inspiré la réaction d’Aston Villa ; Message de Liverpool

Steven Gerrard a révélé qu’un dressage à la mi-temps avait obtenu la réaction qu’il souhaitait de la part de ses joueurs d’Aston Villa après avoir expliqué les contrastes de leurs performances contre Leicester City.

Villa a battu Leicester 2-1 grâce à un doublé d’Ezri Konsa. Le défenseur a marqué trois minutes après que Harvey Barnes ait donné l’avantage aux visiteurs en première mi-temps. Puis, il a marqué à nouveau en seconde période d’une tête pour remporter la victoire des hommes de Gerrard.

Depuis que Gerrard a pris les commandes le mois dernier, Villa a remporté trois victoires en quatre matchs. Ils ont dû travailler pour celui-ci – Leicester avait plus de possession et un tir cadré de plus – mais leur patron était satisfait de la façon dont ils ont élevé leurs normes au fur et à mesure que le jeu avançait.

Gerrard a déclaré à Sky Sports: « Vous frappez chaque ballon sur la touche. C’était un match difficile et ça allait droit au but.

«Vous avez vu nos deux côtés, les 45 premiers, nous avons trop donné le ballon, nous étions trop ouverts. Deuxième mi-temps, pour un homme, nous étions brillants.

«Je pensais que Leicester avait très bien commencé. Nous étions trop passifs. Lorsque nous faisions des passes, il y avait des tas de revirements bâclés.

«Nous avons donné aux joueurs quelques vérités à domicile à la mi-temps. La réaction était exactement ce que nous voulions.

La victoire aurait pu être par une plus grande marge. Villa pensait à l’origine qu’ils avaient pris l’avantage alors que le score était encore de 1-1. Mais le but de Jacob Ramsey avant la mi-temps a été refusé pour une faute sur Kasper Schmeichel.

Gerrard a déclaré: « VAR y a jeté de nombreux regards. En tant que directeur d’Aston Villa, j’étais évidemment frustré. Mais ils ont plusieurs regards sur elle. Nous devons respecter la décision.

Retournant son attention sur l’amélioration de son équipe, Gerrard a souligné l’implication de son gardien Emiliano Martinez, qui a effectué un énorme arrêt pour empêcher Barnes de marquer un deuxième but tard.

Le manager a déclaré: « Emi Martinez était beaucoup plus occupé en première mi-temps, mais en tant qu’unité, nous avons beaucoup mieux défendu en seconde. Il a fait un bon arrêt sur une bonne tête.

« Contre une grande équipe comme Leicester, ne concéder qu’une seule chance, c’est très bien.

Steven Gerrard ne devient pas sentimental à propos de Liverpool

La prochaine étape pour Villa est un voyage à Anfield pour affronter Liverpool, le club que Gerrard a représenté avec distinction pendant la majeure partie de sa carrière de joueur.

L’ancien capitaine de Liverpool tenait cependant à mettre de côté toutes les pensées émotionnelles, se concentrant plutôt sur les réalisations et les besoins de son groupe actuel.

Il a déclaré : « Prendre neuf points sur 12 est un gros retour de la part des joueurs. Ils méritent beaucoup de crédit. Mais il y a encore du travail à faire. Certains d’entre eux doivent encore s’améliorer.

« Aucune pensée sentimentale avant Liverpool la semaine prochaine. Je veux juste y aller et gagner.

« Nous y allons avec confiance et conviction. Nous voulons juste rendre les choses aussi difficiles que possible.

