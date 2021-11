Gerrard explique les grands projets d’Aston Villa, alors que les rumeurs de Liverpool s’arrêtent

Le nouveau manager d’Aston Villa, Steven Gerrard, a présenté les plans ambitieux du club, tout en répondant également aux liens avec le travail à Liverpool.

L’ancien milieu de terrain s’exprimait lors de sa première conférence de presse depuis sa prise de fonction jeudi dernier. Il est venu remplacer le fan de toujours Dean Smith, qui a été limogé après une série de cinq défaites consécutives en championnat.

Gerrard avait une excellente relation avec les fans des Rangers grâce à leur campagne Invincibles en 2020-21. Mais quand l’équipe des West Midlands est arrivée à la porte, Gerrard ne pouvait pas refuser.

« L’opportunité d’être de retour en Premier League et d’être de retour près de ma famille étaient les deux principales raisons pour moi [to join]», a-t-il déclaré (via Football Daily).

Sur les aspirations des Villans, il a poursuivi: «Le succès consiste toujours à gagner des matchs de football. A long terme, le club aimerait retrouver le niveau européen. Il s’agit de se concentrer sur le court terme qui est Brighton [on Saturday] et revenir à gagner des matchs.

« Le succès dans le football consiste à gagner des matches. À long terme, le club voudra revenir au niveau européen, mais plus important encore, il se concentrera sur le court terme. » Steven Gerrard discute du succès qu’il veut voir à Aston Villa pic.twitter.com/J7hEpKLn00 – Football Daily (@footballdaily) 18 novembre 2021

L’attention s’est ensuite tournée vers l’ancien club de Gerrard, qui se rapproche de la nomination du Néerlandais Giovanni van Bronckhorst.

« C’était une décision difficile [to leave Rangers], je suis parti le cœur lourd », a admis Gerrard. « J’ai noué des relations fantastiques avec les Rangers, c’est un club pour lequel j’ai un immense respect.

« On m’a confié un mandat il y a trois ans et demi chez les Rangers, nous avons fait un voyage et nous avons terminé ce mandat. Il y a une dizaine de jours, l’opportunité s’est présentée de rejoindre un autre club emblématique – je pense qu’il est important de s’assurer que cette conférence de presse porte sur Aston Villa.

Suivez nos réseaux sociaux – nous sommes sur Facebook, Twitter et Instagram

Mais Gerrard est une légende de Liverpool et il n’est pas surprenant qu’on lui ait ensuite demandé de prendre la relève à Anfield un jour.

« Je ne pense pas que cette conférence de presse devrait concerner un club à part Aston Villa », a déclaré le joueur de 41 ans. « Nous devons montrer du respect à nos supporters. Tout le monde sait ce que Liverpool signifie pour moi, mais mon attention et mon engagement sont très concentrés sur Aston Villa.

« J’ai dit la semaine dernière que j’étais à fond, et je peux promettre à nos supporters que c’est le cas. »

L’arrivée de Gerrard est un « moment fantastique » – Chef de Villa

Le directeur général de Villa, Christian Purslow, était également présent à la conférence de presse. Il a déclaré: « Nous avons eu la chance d’avoir de nombreuses candidatures, et pour Steven, c’est un moment fantastique dans l’histoire de notre club.

« Je pense que l’arrivée de Steven va relancer le club et nous faire avancer. Jouer en Europe est quelque chose qui est un rêve passionnant pour nos fans. Ce que Steven a promis, c’est l’amélioration continue de notre équipe.

Smith, quant à lui, ne prendra pas de temps après acceptant immédiatement de devenir le nouveau patron de Norwich City.

Lors de sa nomination, le manager né à West Bromwich a déclaré qu’il était « vraiment heureux » d’être à la tête des Canaries. Son objectif principal est de les maintenir dans l’élite, ce qui pourrait être une tâche incroyablement difficile.

LIRE LA SUITE: Le géant européen arrive pour voler la cible de l’attaquant d’Aston Villa alors que des « pourparlers informels » se tenaient