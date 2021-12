Gerrard fait écho au reproche de Klopp; qualifie la star d’Aston Villa mieux que lui à 20 ans

Steven Gerrard a fait écho aux réflexions de Jurgen Klopp sur la question de la sécurité des joueurs et a qualifié une star d’Aston Villa mieux qu’il ne l’était à 20 ans.

La Premier League recommence à souffrir sous le poids de la pandémie de Covid-19. Les annulations de matchs sont devenues de plus en plus fréquentes ces dernières semaines. Dans la perspective du week-end, cinq des 10 matches ont déjà été reportés.

Avec la variante Omicron qui balaie le pays, le nombre de joueurs et de membres du personnel de Premier League recevant des tests positifs a augmenté.

Cela a conduit à étirer les équipes pour les matchs qui se déroulent – ​​quelque chose qui met une pression supplémentaire sur le bien-être des joueurs au moment le plus mouvementé de la saison.

Le patron de Liverpool, Jurgen Klopp, a déjà parlé du bien-être des joueurs.

Klopp s’est moqué du volume considérable de matchs que les joueurs doivent jouer dans le jeu moderne. Il a également critiqué l’influence des chaînes de télévision sur le moment des coups d’envoi, ce qui peut réduire les écarts entre les matchs à deux jours et demi.

Les managers de haut niveau s’entretiendront avec la Premier League lundi, les capitaines ayant également des entretiens entre eux, et Gerrard tient à souligner la sécurité des joueurs.

« Pas seulement une situation de Covid » – Gerrard

Il a déclaré lors de sa conférence de presse de vendredi : « Le bien-être des joueurs doit être pris en considération ici. Ce n’est pas seulement une situation de Covid, c’est ce qui vient derrière.

«Nous devons utiliser plus de joueurs pour plus de matchs et plus de minutes car nous avons des joueurs manquants avec Covid. Cela met plus de pression et de stress sur les joueurs individuellement et vous accumulez plus de blessures à cause de cela.

«Nous sommes à une époque de l’année où, naturellement, il y a plus de rhumes et d’insectes, et il y a cette paranoïa que même s’ils n’ont peut-être pas encore eu de test positif, vont-ils avoir un test positif dans quelques jours ? Les sortez-vous ensuite de l’environnement pour protéger les autres ?

« Il y a toutes sortes de préoccupations et de situations en ce moment. J’espère juste que la Premier League et les pouvoirs en place prennent en considération le bien-être des joueurs.

Villa jeune mieux que Gerrard à 20 ans

L’affrontement de Villa avec Burnley est l’un des deux matches de Premier League prévus samedi.

Cependant, Keinan Davis, Marvelous Nakamba, Morgan Sanson, Anwar El Ghazi, Bertrand Traoré et Leon Bailey ne sont pas en lice pour présenter une variété de problèmes.

Jacob Ramsey est sur le point de recommencer après sa performance impressionnante lors de la victoire 2-0 à Norwich mardi.

Le milieu de terrain a commencé cinq des six matchs de Gerrard en charge et l’ancien milieu de terrain anglais pense que Ramsey est déjà meilleur qu’il ne l’était au même âge.

Il a dit : « Il est déjà une force. Je pense que c’est un talent fantastique. À un si jeune âge, vous pouvez voir qu’il joue avec maturité, il a une très bonne compréhension du jeu et je pense qu’il est plus avancé que moi à 20 ans.

« S’il continue, voulant grandir, se développer et évoluer, je n’ai aucun doute qu’il peut ajouter de gros chiffres à son jeu en termes de buts et de passes décisives.

«C’est toujours agréable d’avoir des joueurs locaux dans votre équipe car ils ont ce lien avec les supporters et savent ce que les fans demandent et veulent ici à Villa.

« Sans mettre trop de pression sur le gamin – vous pouvez le voir évoluer rapidement dans les tranches d’âge internationales – s’il garde la cohérence dans son jeu, je pense qu’il peut aller jusqu’au sommet. »

