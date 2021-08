Gerrard fait l’éloge du duo mais lit l’acte d’émeute pour se reposer après la perte des Rangers CL

in

Le manager des Rangers Steven Gerrard a salué Steven Davis pour sa bouée de sauvetage en Ligue des champions, mais a averti la plupart de son équipe qu’ils devaient montrer une amélioration significative après une défaite 2-1 à Malmö.

Rangers a concédé deux fois en deux minutes dans les premières phases de la seconde mi-temps et a eu du mal à tester le gardien adverse malgré la pression exercée dans les 20 dernières minutes du match aller en Suède.

Mais Davis a frappé avec le dernier coup de pied du ballon pour garder le troisième tour de qualification dans la balance.

Le milieu de terrain d’Irlande du Nord a décoché un tir du pied gauche qui a dévié et s’est envolé dans la lucarne à quelques secondes de la fin des cinq minutes d’arrêt de jeu.

« Je suis déçu du résultat et des buts que nous avons encaissés, mais c’était un grand moment à la toute fin du match et cela prépare le terrain pour la semaine prochaine », a déclaré Gerrard.

«Ce n’est pas la position dans laquelle nous voulions être, mais c’est évidemment beaucoup mieux que d’entrer à 2-0 et nous étions également sur le point d’aller peut-être encore pire aussi.

« Le temps additionnel a été très important pour nous, mais notre performance sur 90 minutes n’a pas été suffisante. Il va donc falloir monter de niveau individuellement et collectivement la semaine prochaine.

«Je vais faire appel à la foule Ibrox. Je ne l’ai jamais fait auparavant mais nous allons en avoir besoin la semaine prochaine, pendant 90 minutes complètes, à pleine voix. Et avec ça derrière nous, et un changement de mentalité, alors ce temps additionnel pourrait être un grand moment. »

Davis et Helander méritent les éloges de Gerrard

Gerrard a ajouté : « Nous avons eu deux performances magnifiques. Je pensais que Fil Helander jouait au niveau de la Ligue des champions, il était exceptionnel, et Steven Davis.

“Je suis à court d’applaudissements pour Davo mais c’est quelqu’un qui n’abandonne pas, qui va jusqu’au bout et il a fourni un vrai grand moment qui nous a donné une bouée de sauvetage importante.”

Gerrard, qui espère avoir Joe Aribo de retour pour le déplacement de samedi pour affronter Dundee United après l’absence du milieu de terrain à Malmö, a ajouté : « Je ne pense pas que nous méritions de perdre le match 2-0 car à la mi-temps nous étions dans un bonne forme et semblant plus probable, mais nous avons perdu notre chemin pendant quatre-cinq minutes et avons perdu deux buts.

«Nous ne nous sommes jamais vraiment éclaircis la tête après le premier but et avons à nouveau été punis.

“Je viens de dire aux garçons là-dedans, mon opinion honnête est qu’il y en a six ou sept qui doivent élever leur niveau et l’augmenter fortement.”