Gerrard ne blâme pas le VAR alors qu’il appelle Villa à être plus « impitoyable » après la perte de la coupe

Steven Gerrard a appelé ses joueurs d’Aston Villa à être plus « impitoyables » après une solide performance à Manchester United qui n’a compté pour rien lors d’une défaite 1-0 en FA Cup à Old Trafford.

United a dominé un affrontement de coupe palpitant alors que la tête de Scott McTominay au début s’est avérée suffisante contre l’équipe de Gerrard, qui a dominé pendant de longues périodes de jeu et a inscrit deux buts.

Après un week-end d’intrigues et de bouleversements, le troisième tour s’est terminé par une rencontre entre tous les Premier League et l’un des plus grands joueurs de Liverpool à gérer pour la première fois à Old Trafford.

Le match de lundi a manqué de buts mais a fourni beaucoup de divertissement, avec la tête de McTominay faisant la différence alors que United de Ralf Rangnick a remporté une victoire acharnée 1-0 pour organiser une date de quatrième tour à domicile contre Middlesbrough.

Villa avait déjà une victoire à Old Trafford à son actif cette saison et laissera ruiner ce qui aurait pu être donné le nombre d’occasions qu’ils se sont créées après avoir pris du retard à la huitième minute.

Ollie Watkins a fait un effort sur la barre transversale en première mi-temps et, alors que United avait des chances d’étendre son avance, les visiteurs semblaient aussi imperturbables que leur manager constamment aiguillonné.

Danny Ings a vu un égaliseur exclu après un long examen de l’arbitre assistant vidéo. Le bloc de Jacob Ramsey sur Edinson Cavani était la raison apparente, avant que Watkins ne voie un niveleur marqué pour hors-jeu.

United cherchait à gagner, mais l’équipe de Gerrard n’a pas réussi à égaliser dans un match nul qui ajoute du piquant à la rencontre de Premier League de samedi soir entre les clubs à Villa Park.

Gerrard déplore le manque de séquence impitoyable

S’exprimant après le match, Gerrard a déclaré à BBC Sport: « Très difficile. Nous sommes sortis de la FA Cup et en arrivant à ce poste, j’ai vu cette compétition comme une opportunité d’y faire un bon parcours.

Voici le contrôle VAR, sur ce qu’Aston Villa pensait être un égaliseur, dans son intégralité. Les 3 minutes et 45 secondes de celui-ci. 📺 Regardez #MUNAVL sur @BBCiPlayer et @BBCOne.#FACup #bbcfacup pic.twitter.com/RS9osiDXzJ – Match du jour (@BBCMOTD) 10 janvier 2022

« Les gars ont beaucoup donné en termes de performances. Mais nous devons apprendre et combler l’écart d’une performance qui était presque assez bonne. Nous avons dominé pour de grandes parties mais nous n’avons pas été assez impitoyables.

« J’en ai vu assez ce soir en termes de performance pour savoir que je peux arriver là où je veux aller, mais nous devons apprendre et apprendre rapidement. Nous devons être plus impitoyables pour aller de l’avant, défendre les centres, nous devons être plus serrés. Nous ne pouvons pas avoir des gens avec des en-têtes gratuits dans notre boîte de six mètres. Ce que nous devons régler est assez clair et nous le ferons à court terme. »

Quant à la décision controversée du VAR d’exclure l’attaquant d’Ings, Gerrard a ajouté : « Combien de temps avez-vous ? Les fonctionnaires ont pris trois minutes et demie pour régler celui-ci. Ils y ont examiné deux ou trois éléments.

« Quand le VAR est là et qu’il prend une décision, vous devez l’accepter. Vous ne pouvez rien faire pour le changer. La solution de facilité est de blâmer la chance et les officiels, nous ne le ferons pas. »

Chance de réparer les torts

En rejouant contre United ce week-end, il a ajouté : « C’est assez unique de jouer contre une équipe en l’espace de cinq ou six jours. Les joueurs ont l’occasion de changer d’humeur, de ressentir.

«Je suis sûr qu’ils sont frustrés. Ils jouaient assez bien et dominaient les grands arts mais sans récompense pour la performance. Ils ont donc l’occasion à Villa Park de rectifier le tir.

« Je ne suis pas déçu de la performance de ce soir, juste déçu que nous n’ayons pas tenté notre chance et concédé un but bâclé. »

