Gerrard partage le mérite de la renaissance d’Aston Villa après avoir directement inspiré un homme clé

Steven Gerrard pense qu’Aston Villa est sur la bonne voie sous sa direction après avoir loué leur effort collectif et l’impact d’un joueur vedette en particulier.

Villa a repris le chemin de la victoire avec une victoire 2-0 sur Norwich mardi. Jacob Ramsey leur a donné l’avantage à la 34e minute avec une brillante frappe en solo. Ensuite, Ollie Watkins a conclu la victoire à la 87e minute.

Gerrard a maintenant supervisé quatre victoires lors de ses six premiers matchs à la tête de Villa. Ses seules défaites sont venues des deux derniers champions de Premier League, Manchester City et Liverpool.

Par conséquent, Villa est neuvième du classement après 17 matches. Gerrard est satisfait du départ qu’il a effectué, surtout que certaines circonstances sont devenues plus difficiles ces derniers temps.

Il a déclaré à BT Sport : « C’était une très bonne performance à l’extérieur. Je pensais que nous contrôlions de grandes parties de ce match. Nous étions difficiles à affronter et nous avions l’air vraiment dangereux.

« À 1-0, vous courez toujours le risque [of conceding] c’était donc agréable de voir Ollie le finir.

« L’Académie mérite beaucoup de crédit. Nous avons des entraîneurs de haut niveau et nous devons continuer à le développer car nous voulons autant de joueurs locaux que nous pouvons avoir.

« Cela a été une semaine difficile. Nous en avons perdu un à cause d’une blessure, un couple à cause de Covid et certains membres du personnel également.

« Ce fut un début positif pour moi et nous avons commencé comme nous le voulions et avons eu des matchs très difficiles contre [Manchester] Ville et Liverpool.

Gerrard a également fait l’éloge du premier but de Ramsey, dans lequel il a pris le ballon de sa moitié vers la surface adverse avant de tirer.

C’était un but que Gerrard était peut-être fier de lui pendant ses propres jours de jeu. En effet, il a été impressionné par l’effort de son compatriote milieu de terrain.

Gerrard a ajouté: « En tant que milieu de terrain, vous ne pouvez qu’applaudir ce genre de jeu et pour ensuite déclencher un tir comme celui-ci, il devrait être dans la course pour le but du mois. »

Ramsey veut imiter Gerrard

Diplômé de l’Académie, Ramsey s’est épanoui ces derniers mois. Le joueur de 20 ans n’avait marqué qu’une seule fois pour Villa auparavant, mais il a maintenant davantage exposé son potentiel.

Il était tout aussi heureux d’avoir obtenu les trois points et a ajouté que Gerrard avait une influence directe sur son style.

Ramsey a déclaré à BT Sport : « C’était une grande victoire. Norwich était une bonne équipe, surtout en seconde période.

« En première mi-temps, nous avons été exceptionnels sur et en dehors du ballon, c’est donc une bonne victoire. J’ai vu Ollie le faire tomber, il n’y avait personne là-bas alors j’ai pensé, ‘pourquoi pas ?’

« J’ai regardé des extraits du gaffer et il était l’un des meilleurs milieux de terrain et c’est ce que je veux être.

« Nous avons une bonne Académie et notre banc en était plein aujourd’hui. Nous avons un facteur de bien-être maintenant.

