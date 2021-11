Gerrard salue l’impact de Smith alors qu’Aston Villa remporte une deuxième victoire consécutive

Le patron d’Aston Villa, Steven Gerrard, a remercié son prédécesseur Dean Smith après la victoire 2-1 de son équipe sur Crystal Palace à Selhurst Park.

Les Villans ont marqué l’arrivée de Gerrard avec une victoire 2-0 sur Brighton le week-end dernier, et ont enchaîné samedi avec des buts de Matt Targett et John McGinn.

Ashley Young a fouetté dans un coin pour le premier match, que Targett a bien fait de contrôler. L’arrière gauche a ensuite envoyé une frappe rapide à travers une multitude de corps et dans le filet.

Villa a doublé son avance en fin de match alors que McGinn a frappé une belle frappe dans le coin supérieur, bien que contre le cours du jeu. Palace en a récupéré un grâce à Marc Guehi dans les arrêts de jeu, mais le coup de sifflet final a retenti avant qu’ils ne puissent trouver l’égalisation.

Lors d’une interview d’après-match avec BBC Match of the Day, Gerrard a déclaré : « Nous ne pouvons pas nous laisser emporter. Cela a été quelques semaines positives. Les joueurs ont été fantastiques dans leur candidature. Nous avons dû creuser parfois aujourd’hui, mais nous avons réussi à franchir la ligne, ce qui est agréable.

« Il y avait un excellent travail avant notre arrivée. Dean Smith avait déjà fait un travail impressionnant et les performances des cinq matchs précédents ne justifiaient probablement pas cinq défaites.

« Nous avons dû transmettre beaucoup d’informations en peu de temps et il y a encore peu de réglages à faire.

« Nous avons un impressionnant spécialiste des coups de pied arrêtés à Aston Villa et son travail consiste à identifier les faiblesses de l’équipe adverse. Les joueurs méritent tout le mérite d’avoir mis en œuvre [Targett’s] but.

« J’ai eu la chance et la chance de jouer à un haut niveau. J’ai voulu grandir et emporter des informations avec moi, en termes de forme et d’apparence hors de possession. Espérons qu’avec le temps, les gens verront cette identité et cette philosophie se manifester. C’est vraiment un grand pas de prendre six points sur six.

Palace «pas génial» aux coups de pied arrêtés – Targett

Le buteur Targett a déclaré à BBC Sport : « Nous avons montré ce que le manager voulait que nous fassions en première mi-temps et nous avons cru en nous-mêmes en tant que joueurs. La seconde mi-temps a été plus difficile parce qu’ils ont lancé des attaquants. Le deuxième but a tué le match. Nous avons été déçus du but tardif mais nous sommes ravis des trois points.

« Nous sommes ravis des victoires consécutives, mais nous avons une période chargée à venir. »

Sur son objectif : « J’étais censé bloquer l’homme de Tyrone Mings mais je l’ai juste gardé bas et c’est rentré. Ça a été long à venir !

«Les analystes et nous avons parlé de coups de pied arrêtés dans la préparation du match. Nous savons qu’ils ne sont pas doués pour les défendre.

