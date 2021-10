Gerrard s’approche du coup d’État avec les Rangers se rapprochant de Leeds, cible de Newcastle

Une star du championnat sur les radars de six clubs de Premier League, dont Newcastle United et Leeds United, est sur le point de tout snober et de signer pour les Rangers, peut révéler TEAMtalk.

Gerrard est l’un des nombreux noms liés au poste de direction de Newcastle. Les jours de Steve Bruce à la barre semblent comptés et l’ex-légende de Liverpool a été présentée comme un candidat idéal pour faire avancer le nouveau projet des Magpies.

Mais pour le moment, Gerrard reste à Glasgow. Et pendant qu’il se trouve au nord de la frontière, il se concentrera uniquement sur la tâche à accomplir avec les Rangers.

En tant que tel, TEAMtalk comprend que les Rangers sont confiants de finaliser un accord pour l’as de Blackburn Rovers Joe Rothwell.

Le milieu de terrain de 26 ans est en fin de contrat à la fin de la saison et suscite l’intérêt de nombreux clubs de Premier League.

Newcastle, Leeds, Burnley, Southampton, Brighton et Crystal Palace ont tous manifesté leur intérêt pour l’acquisition du milieu de terrain central à l’esprit offensif.

Cependant, nous comprenons que l’ancien stagiaire de Manchester United semble déterminé à se déplacer au nord de la frontière avec les champions écossais.

Rothwell a rejoint Blackburn depuis Oxford en 2018 et a impressionné sous Tony Mowbray. Cependant, il a rejeté l’offre d’un nouveau contrat à Ewood Park.

TEAMtalk comprend que les Rangers sont confiants d’obtenir la signature de Rothwell sur un accord de pré-contrat en janvier. Cela conduirait ensuite à une acquisition d’agent libre l’été prochain.

Solskjaer a peu de chances de voir la saison à Manchester United

Rooney émerge comme candidat manager de Newcastle ?

Pendant ce temps, un rapport affirme que l’ancien attaquant de Manchester United et actuel patron du comté de Derby Wayne Rooney est sur la liste restreinte pour remplacer Steve Bruce à Newcastle United.

Les jours de Bruce à St James’ Park semblent comptés après la récente prise de contrôle par un consortium soutenu par l’Arabie saoudite.

SPORTbible suggère que Rooney est à l’étude pour le poste de Tyneside.

Derby a subi une déduction de 12 points après son entrée dans l’administration plus tôt dans la saison. Les Rams sont en bas du classement du championnat et à six points de la sécurité.

Rooney a dit tous les bons mots pour rester et se battre pour la cause. Cependant, l’attrait de travailler en Premier League et avec un budget de transfert énorme plaira certainement.

