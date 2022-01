Gerrard se prépare à rivaliser avec Arsenal et Liverpool alors que Villa rejoint la course Denis Zakaria

Aston Villa est prête à affronter Arsenal et Liverpool pour la signature du milieu de terrain suisse Denis Zakaria, selon des informations.

Zakaria est en ligne pour un transfert en Premier League cet été après avoir choisi de quitter l’équipe allemande du Borussia Mönchengladbach. Une déclaration récente du club disait: « Denis a informé le club de son intention de partir cet été après cinq ans à Gladbach. »

L’annonce a mis Arsenal et Liverpool en alerte. Mikel Arteta veut un milieu de terrain titulaire et les Gunners seraient « en contact » avec l’agent de Zakaria.

Liverpool n’a pas encore ouvert de discussions mais pourrait suivre l’exemple d’Arsenal au cours des prochains mois.

Le Daily Mail révèle qu’Aston Villa est une partie intéressée qui pourrait se précipiter pour atterrir à Zakaria.

Il n’indique pas comment ils concluraient un accord, bien que l’équipe de Steven Gerrard dispose des fonds nécessaires. Ils auraient juste besoin de répondre à ses demandes de salaire de 80 000 £ par semaine.

Le seul problème pour les Villans est l’attraction du football européen émergeant d’Arsenal et de Liverpool. Zakaria veut la prochaine étape de sa carrière et Villa n’est peut-être pas tout à fait en mesure de la fournir.

Gerrard a fait le point sur la poursuite des joueurs par Villa le jour du Nouvel An. « La chose importante est que nous ne signerons que si nous pensons qu’ils sont les bons pour l’équipe et pour le club pour nous faire avancer et nous améliorer », a-t-il déclaré.

« Nous ne les fabriquerons pas juste pour ajouter du volume.

«Nous recherchons et évaluons certains joueurs pour certaines positions dans l’équipe. Je ne vais pas trop en dévoiler parce que mon téléphone va prendre feu et commencer à fumer avec des agents, ce dont je ne veux pas.

« Nous avons eu de bonnes réunions positives et nous avons identifié certaines personnes que nous aimerions faire venir. »

Gerrard réagit à la défaite d’Aston Villa

La dernière sortie de Villa s’est terminée par une défaite 2-1 contre Brentford à l’extérieur.

Les hommes de Gerrard sont passés devant Danny Ings, après un beau jeu de jambes d’Emi Buendia. Mais les buts de Yoane Wissa et Mads Roerslev ont donné les trois points aux Bees.

Apres le jeu, Gérard a dit: « Je n’arrivais pas à croire que nous étions à égalité à la mi-temps car la performance était vraiment solide.

« Cela semblait être une question de quand le deuxième but allait venir. En deuxième mi-temps, nous avons eu beaucoup de possession, nous nous sommes créés des occasions, mais je suis vraiment déçu de la façon dont nous avons concédé le deuxième but. C’est un catalogue d’erreurs.

«Quand je suis arrivé à ce poste pour la première fois, nous avons obtenu de bons résultats positifs parce qu’il y avait beaucoup de courage et que les gens mettaient leur corps en danger. Je n’ai pas vu ça pour le deuxième but.

« Ils ont eu trois bonnes attaques aujourd’hui et ont marqué deux buts. Ce n’est pas assez bon de notre point de vue.

