Gerrit Cole a connu une soirée historique de 15 retraits au bâton contre les Angels de Shohei Ohtani

in

Le pichet du Yankees de New York, Gerrit Cole, a passé une soirée historique au MLB après avoir marqué 15 retraits au bâton contre les Angels d’Anaheim.

Depuis lors, Michael Pineda a retiré 17 frappeurs contre les Orioles de Baltimore dans le MLB, aucun lanceur de cette organisation n’avait frappé 15 fans contre une équipe.

Gerrit Cole est devenu le troisième lanceur de l’histoire de la Yankees avec une sortie de 15 retraits au bâton ou plus avec 0 but sur balles. Les autres sont Masahiro Tanaka et Michael Pineda.

Cole dirige le MLB dans les matchs avec 10 retraits au bâton ou plus cette saison, totalisant 9 matchs de la même ampleur. Il a notamment repris la tête du classement général au bâton.

Randy Johanton est le meneur de jeu avec 12 retraits au bâton sans buts dans l’histoire avec un total de 15, cependant, Gerrit Cole Il a 12 sorties égales et a encore un long chemin à parcourir depuis la colline.

Cole a terminé de lancer 7 manches avec 15 fans sans BB et avec un point autorisé sur 116 lancers et 78 prises. Il a maintenant une MPM de 2,73 avec 215 retraits au bâton en 155 manches.

Gerrit Cole, aujourd’hui :

7 IP, 4 H, 1 ER, 0 BB, 15 K

Cole en 2021 :

155 IP | 0,97 FOUET | .205 BAA

1.0 HR9 | 32 BB | 215K

80% LOB | 2,73 ÈRE | 2.53 PIF

Cole the Cy Young est-il le favori de la Ligue américaine ? #SquadUp pic.twitter.com/Aauh6pkf5m

– Domingo Tavárez (@domingotavarez_) 2 septembre 2021