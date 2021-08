Gerrit Cole a dépassé la marque de Nolan Ryan avec un départ brillant

in

Le pichet du Yankees de New York, Gerrit Cole, a battu un brillant barré qu’il avait Nolan ryan et je reste près d’un autre de Pedro Martínez dans le MLB.

Avec une sortie sans but de 7 retraits au bâton en 6 manches, Gerrit Cole il a frappé 887 retraits au bâton dans la Ligue américaine depuis le tournage avec les Astros de Houston.

Cole a dépassé les 875 retraits au bâton en Nolan ryan, qui était le deuxième plus grand lanceur au bâton à ses 100 premiers départs AL. Le roi est Pedro Martínez avec un total de 920 retraits au bâton. Pedro Martinez-920

Gerrit Cole-887 Nolan Ryan-875 Yu Darvish-812 Rube Waddell-713

Plus grand nombre de retraits au bâton dans les 100 premiers matchs de l’histoire de la Ligue américaine : 920 Pedro Martinez

887 Gerrit Cole

875 Nolan Ryan

812 Yu Darvish

713 Rube Waddell – Statistiques des Yankees de New York (@nyyankeesstats) 21 août 2021

Depuis qu’il s’est remis du coronavirus, il a eu deux sorties très productives, lançant 5,2 manches avec un point et 9 retraits au bâton contre les Angels d’Anaheim et maintenant il tire 6 manches sans but avec 7 retraits au bâton. Gerrit Cole a une fiche de 11-6 avec une MPM de 3,04 en 136 manches avec 185 retraits au bâton.

Notamment, Cole a de bonnes chances de devenir le premier lanceur de la saison à frapper 200 retraits au bâton.