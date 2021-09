Gerrit Cole et son nouveau rendez-vous avec l’histoire

Les Yankees ont retrouvé le chemin de la victoire et il ne pouvait en être autrement qu’avec l’as de la rotation, Gerrit Cole.

Avec le succès de ce mercredi 4-1 contre les Angels d’Anaheim, les Mules ont décroché la deuxième place de la difficile division Est de la Ligue américaine et leur lanceur vedette a remporté son 14e match de la saison, marquant l’histoire avec ses 14 retraits au bâton.

En ce sens, il convient de noter qu’avec ces retraits au bâton, Cole a atteint 215, le leader solo de son circuit et a ainsi établi une nouvelle marque pour la franchise, puisqu’il est devenu le lanceur avec le plus de retraits au bâton lors de ses 25 premiers matchs.

En même temps, le droitier vedette des Bombers a terminé à égalité au troisième rang de tous les temps pendant un an dans des matchs de 11 retraits au bâton ou plus et aucun but sur balles avec 15 matchs; seulement derrière Randy Johnson et Roger Clemens, qui en ont ajouté respectivement 26 et 16.

De retour au jeu, la performance de Gerrit Cole mérite tous les éloges, car en sept manches, il n’a accordé que 4 coups sûrs et un point; réduisant sa MPM à 2,73 en 155 manches de travail.

Chers lecteurs, après cette tâche monticulaire, nous parlons sans aucun doute du meilleur candidat pour le Cy Young Award pour la Ligue américaine.