Gerrit Cole met en danger la terrible sortie de Cy Young

L’as de la rotation Yankees de New York, Col Gerrite, met son triomphe dans le prix à grand risque Cy jeune 2021 de la Ligue majeure de baseball – MLB, ceci après une mauvaise performance ce dimanche face aux Indiens de Cleveland.

Pour ce dimanche, Gerrit Cole a été choisi par Aaron Boone pour ouvrir le match contre les Indiens, mais malheureusement pour les Yankees le droitier n’a pas eu le meilleur de ses sorties lors de la saison 2021 de la Major League Baseball et a laissé son équipe perdre, ce étant assez risqué pour lui s’il aspire à prendre la distinction en tant que Cy Young de la Ligue américaine.

Cole, qui tout au long de la saison 2021 de la MLB a été l’un des lanceurs les plus efficaces, ce dimanche n’était pas comme ça et il a travaillé pendant 5,2 manches, recevant 10 coups sûrs, sept points mérités, marchant un et sept retraits au bâton, tout cela avec un total de 104 lancers et ce qui n’est sans doute pas une grande performance pour ce droit qui est celui qui commande le tangage des Yankees depuis l’année dernière quand il est arrivé avec ce contrat de millionnaire.

De plus, les supporters des Yankees n’ont pas hésité à le huer alors qu’il quittait l’engagement et où il a montré un visage mécontent après un après-midi extrêmement gris, qui a été principalement aigri par José Ramírez et Roberto Pérez, qui l’ont frappé à la maison dans le cinquième et sixième manche, respectivement. . Cependant, ce n’était pas la pire sortie de Cole en 2021, puisque le 29 juillet contre les Rays, il a laissé une ligne de 5.1 EL, 6 H, 8 R, 7 ER, 2 BB, 10 SO, 1 HR avec 105 lancers. ).

En revanche, non seulement son Cy Young est en danger, mais ce départ moche de Gerrit Cole pourrait être un point à prendre en compte pour les Yankees, puisqu’ils sont également en lutte pour la qualification pour les séries éliminatoires de la Major League 2021.

Ici la vidéo :

Gerrit Cole part et se fait huer. Gee, il a PORTÉ cette équipe toute l’année. pic.twitter.com/pPGgJFeC7c – Appels John Sterling (@JSterlingCalls) 19 septembre 2021

Comment étaient vos chiffres en 2021 ?

Sa MPM était de 3,03 en 28 départs, 38 buts sur balles, 231 retraits au bâton et il pourrait remporter sa huitième défaite de l’année.