Gerrit Cole ne peut pas répondre à la question de tricherie de Ken Davidoff ⋆ 10z viral

Homme de 300 millions de dollars des Yankees de New York Gerrit Cole est un grand lanceur, et un terrible improvisateur.

Mardi après-midi, Cole a posé une question simple par Ken Davidoff du New York Post. « Avez-vous déjà utilisé Spider Tack en lançant ? »

Spider Tack est utilisé pour améliorer la prise de force des haltérophiles. Et bien qu’il soit interdit par la Major League Baseball, il est également utilisé par les lanceurs pour augmenter leur taux de rotation.

« Euh ! Je ne [long pause] – Je ne sais pas si, euh – je ne sais pas trop comment répondre à cela, pour être honnête », a déclaré Cole, très maladroitement.

Gerrit Cole sur s’il a déjà utilisé Spider Tack en lançant : “Je ne sais pas trop comment répondre à cela, pour être honnête… Si la MLB veut légiférer sur d’autres choses, c’est une conversation que nous pouvons avoir” pic.twitter.com/2fR1AUeOQX – Vidéos des Yankees (@snyyankees) 8 juin 2021

S’il disait « oui », Cole se présenterait pour une éventuelle suspension. Si Cole a dit « non », les ramifications pourraient être énormes s’il est surpris en train de mentir. Mais pire que le «Je ne sais pas», a été la longue pause, qui est devenue le moment le plus accablant pour Cole. Et aussi mauvais que Cole ait l’air, les Yankees sont également fautifs. Ils savaient que cette question allait arriver, et il semble qu’ils n’aient pas préparé leur lanceur vedette avec une réponse.

Le sujet a récemment dominé le baseball, avec Cole émergeant au centre de la discussion. La semaine dernière, l’ancien MVP de la MLB Josh Donaldson a cité Cole en particulier, lorsqu’il a parlé de vouloir que le sport applique mieux les règles contre les lanceurs utilisant des substances illégales.

«Est-ce une coïncidence si le taux de rotation de Gerrit Cole a baissé (jeudi dernier) après que quatre ligues mineures ont été suspendues pour 10 matchs? Est-ce possible? Je ne sais pas. Peut-être », a déclaré Donaldson. “En même temps, avec cette situation, ils ont laissé les gars le faire.”

Au minimum, les Yankees avaient trois jours pour préparer Cole à répondre à une question sur l’utilisation de substances illégales lors du tangage. Le résultat a été que Cole était maintenant traité comme le visage de l’utilisation des araignées dans la Major League Baseball, même s’il n’a pas été officiellement attrapé.

La Major League Baseball a depuis longtemps mis en place des règles restreignant l’utilisation de substances étrangères, mais tout comme les stéroïdes dans les années 90, elles ont été difficiles à appliquer et largement ignorées. Mais maintenant que les taux de rotation sont une analyse plus fréquemment utilisée pour mesurer l’efficacité d’un lanceur, la fluctuation du taux de rotation peut aider à déterminer si un lanceur utilise une araignée ou une substance similaire.

