Gerrit Cole répond à l’affirmation de Josh Donaldson selon laquelle il triche ⋆ .

L’as des Yankees de New York, Gerrit Cole, était sous surveillance après que le joueur de troisième but des Twins du Minnesota, Josh Donaldson, a laissé entendre que le taux de rotation des lanceurs des Yankees lors de son départ précédent était une indication qu’il avait triché dans le passé.

« Est-ce une coïncidence si [Yankees pitcher] Les chiffres du taux de rotation de Gerrit Cole ont baissé hier après que quatre ligueurs mineurs aient été suspendus pour 10 matchs ? JoshDonaldson a déclaré via Star Tribune. “Je ne sais pas. Peut-être. [Dodgers pitcher] Trevor Bauer a déclaré: “Hé, ce sont les substances que les gars mélangent.” Eh bien, maintenant, en tant que lanceur, si vous vous asseyez ici et dites : “Oh, hé, ces gars s’en tirent, ce gars reçoit 325 millions de dollars, ce gars est payé, ce gars fait ça, ils ne répriment pas dessus, pourquoi ne le ferais-je pas ?’

Avant l’ouverture de la série des Yankees avec les Twins mardi soir, Gerrit Cole a été interrogé sur ses réflexions sur Josh Donaldson et d’autres personnes autour du baseball remettant en question son intégrité.

« Les gens ont droit à leur opinion. Mon travail et mon objectif est de m’améliorer chaque jour », a déclaré Cole. « J’ai respectueusement plus de choses dans mon assiette qui sont plus importantes pour nous pour gagner des matchs en ce moment que ce que les gens disent. … Cela ne me rend pas heureux. Je n’en suis pas ravi.

Gerrit Cole a choisi de prendre la grande route ici. Et avec les Yankees dans une crise prolongée en équipe, c’était probablement la bonne décision.

Il y a un temps pour parler grand et être arrogant, et après avoir été balayé par les Red Sox, ce n’est pas le moment pour quiconque chez les Yankees.

Je suis sûr que Gerrit Cole aura une incitation supplémentaire à lancer la lumière lorsqu’il prendra le ballon contre Josh Donalson et les Twins mercredi.

Il y aura beaucoup de gens curieux de voir ce qui se passera lorsque Josh Donaldson entrera dans la surface contre Gerrit Cole. Cela devrait être amusant.

