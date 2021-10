Gerrymandering: les démocrates de l’Illinois cherchent à hacher les républicains dans la nouvelle carte du Congrès proposée

Les démocrates de la législature de l’État de l’Illinois ont publié vendredi une nouvelle carte qui consoliderait tous les titulaires de leur parti au Congrès et éliminerait probablement deux des cinq républicains de l’État.

La proposition donnerait aux démocrates un avantage de 14-3 dans l’État, par rapport à la carte actuelle de 13-5. L’Illinois est l’un des nombreux États à perdre un siège au Congrès au cours de la prochaine décennie, et la nouvelle carte, si elle est adoptée, renforcerait les démocrates de Chicago et de ses banlieues environnantes et créerait un siège démocrate sinueux qui s’étend d’East St. Louis jusqu’au milieu de l’état.

Ce district comprend une grande partie de ce qui est maintenant détenu par le représentant républicain Rodney Davis, et comprend Springfield, la capitale de l’État, Decatur et Champaign, qui abrite l’Université de l’Illinois. La nouvelle carte renforce également le siège du nord de l’Illinois de la représentante Cheri Bustos en l’englobant à Bloomington, qui abrite l’Université d’État de l’Illinois.

Alors que la plupart des républicains sortants seraient probablement opposés les uns aux autres, le représentant Adam Kinzinger devrait probablement se présenter contre la représentante démocrate Marie Newman dans un siège de la banlieue de Chicago, faisant de lui un outsider pour sa réélection.

« Ce processus de redécoupage a été tout sauf transparent, ce qui n’est une surprise pour personne », a déclaré Kinzinger dans un communiqué vendredi. « Je crois que les habitants de l’Illinois méritent mieux. »

L’Illinois n’est que le dernier État où le parti détenant la majorité législative tente de maximiser son avantage. L’Oregon a adopté une nouvelle carte qui renforce ses titulaires démocrates tout en créant un nouveau siège qui penche à gauche, tandis que les législatures du Texas et de Géorgie ont publié des cartes qui protègent les titulaires républicains et ciblent les démocrates.

