Gervonta a été couronné en super léger en éliminant le Texan Mario Barrios

Le grand spectacle de Floyd’s Ward

Dans une superbe démonstration de solvabilité, de qualité et de puissance, la charismatique Gervonta Davis a battu le brave Texan Mario Barrios par KO pour raviver le titre mondial, Regular Super Lightweight endossé par la World Boxing Association ; Ainsi, l’élève de Floyd Mayweather atteint sa troisième couronne dans différentes catégories et s’impose parmi les 10 meilleurs boxeurs Libra x Libra du moment. Gervonta était extrêmement confiant malgré le fait que son féroce rival lui présentait une sérieuse opposition avec sa stature, sa grande technique et son courage supérieur. À tel point qu’au moment des éliminations directes au tour 11, beaucoup voyaient le champion de l’époque Mario Barrios en tête sur les cartes.

Gervonta a dû transpirer

Lorsque la majorité du public a appris que le champion Mario Barrios mesurait 12 cm de plus que Gervonta Davis, dans l’esprit de beaucoup, un grand doute s’est créé et ils se sont demandés ; ” comment Gervonta va-t-il faire pour surmonter un tel désavantage en stature contre un homme qui est un bon boxeur, qui a de la qualité et qui est très féroce » et si nous ajoutons à cela qu’il était un champion invaincu, nous devions en arriver à la conclusion que Gervonta n’a pas eu la tâche facile. Et c’est ainsi que Mario Barrios a utilisé sa technique, son avantage de portée et sa vitesse de main pour devancer Davis dans plusieurs des premiers tours. Gervonta attendit patiemment de déchiffrer le style de son rival, cherchant à punir en dessous et attendant qu’il montre des signes de fatigue.

Après les cinquièmes rounds, Gervonta intensifiait son attaque tandis que Barrios ne lançait plus autant son jab gauche et était plus lent dans sa réponse. Néanmoins Barrios resta un rival actif et dangereux ; Il combattait sur tous les terrains. L’attaque de Gervonta s’est intensifiée et bien que Barrios ait contre-attaqué du mieux qu’il pouvait, les rôles changeaient déjà, la punition de la ligne médiane par Davis avait un effet sur le champion. Aux manches 9 et 10, Barrios était beau mais était déjà très épuisé. Au tour 11 Gervonta a tiré vicieusement sur la ligne médiane de Barrios qui a plié les genoux pour recevoir le décompte de l’arbitre. En se levant. Davis a repris l’attaque et a forcé l’arbitre à arrêter le combat déjà inégal. Gervonta a remporté un grand combat tandis que Barrios, grâce à sa bravoure, est descendu du ring avec son prestige renforcé.

Qu’est-ce qui attend Gervonta ?

Avec ce triomphe, Davis est couronné champion du monde WBA Regular Super Lightweight; Mais il s’avère que le Super Champion WBA, l’Ecossais Josh Taylor, est aussi le WBC, IBF et WBO Monarch après avoir battu le Mexicain José Carlos Ramirez il y a quelques mois. Mais il y a un autre détail intéressant et c’est que le Hondurien Teófimo López – aujourd’hui avec Covid 19 – envahira également le Super Lightweight, cela crée une situation très intéressante puisque ces trois champions forment un trio atomique. Et s’ils se faisaient face ? Tout semble indiquer que cela arrivera bientôt ; le moment venu, nous, les fous de boxe, nous nous régalerons.