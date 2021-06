Gervonta Davis 139 ¾ lbs. vs. Mario Barrios 139 ½ lbs.

in

Championnat du monde des super-légers WBA – 12 rondes

Gervonta Davis – 139 ¾ lb. vs. Mario Barrios – 139 ½ lb

Arbitre : Thomas Taylor ; Juges : Barry Lindenman (NC), David Sutherland (Okla.), Zachary Young (Californie)

Combat d’élimination pour le titre WBC Super Welterweight – 12 rounds

Erickson Lubin – 153 ½ lb vs. Jeison Rosario – 154 livres

Arbitre : Jerry Cantu ; Juges : Robert Hoyle (Nev.), Ed Kanner (Ga.), Zachary Young (Californie)

Combat des super poids welters – 10 rounds

Carlos Adames – 157 livres *

Alexis Salazar – 157 livres *

Arbitre : Jim Korb ; Juges : Nola Oliver (Ga.), Richard Sells (Ga.), David Sutherland (Okla.)

* Le poids du contrat est de 157 lb.

Combat d’élimination pour le titre WBA Super Lightweight – 12 Rounds

Batyr Akhmedov – 139 ½ livres

Argenis Méndez – 139 ½ lbs.

Arbitre : Brian Stutts ; Juges : Robert Hoyle (Nev.), Barry Lindenman (NC), Richard Sells (Ga.)

À PROPOS DE DAVIS VS. QUARTIERS

Davis contre Barrios verra le quadruple champion du monde Gervonta “Tank” Davis chercher à décrocher un autre titre mondial dans une troisième division différente lorsqu’il affrontera le champion invaincu WBA Super Welterweight Mario “El Azteca” Barrios lors de l’événement principal SHOWTIME PPV le samedi 26 juin. de la State Farm Arena primée d’Atlanta dans le cadre d’un événement présenté par Premier Boxing Champions.

Les combats préliminaires à la carte débuteront à 21 h HE / 18 h HP et comprendront une bataille entre deux meilleurs prétendants de la division des 154 livres lorsque Erickson “Martillo” Lubin rencontrera l’ancien champion dominicain unifié Jeison. Rosario dans un WBC Super Combat d’élimination du titre des poids mi-moyens dans le co-événement principal. Le concurrent des super poids welters Carlos Adamez affrontera le Mexicain Alexis Salazar en 10 rounds, et Batyr Akhmedov entre sur le ring pour affronter l’ancien champion du monde dominicain Argenis Méndez dans un match WBA Super Lightweight Title Eliminator en 12 rounds pour inaugurer la diffusion télévisée du pay-per- vue.

Cet événement est promu par Mayweather Promotions, GTD Promotions et TGB Promotions. L’Akhmedov contre. Mendez est promu en collaboration avec World of Boxing.