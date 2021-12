Gervonta Davis a battu Isaac ‘Pitbull’ Cruz dans un méga combat

Pour le titre WBA «régulier» des poids légers, Gervonta Davis (26-0, 24 KO) a remporté une décision unanime plus difficile que prévu en douze rounds contre un Isaac Cruz très résistant (22-2-1, 15 KO). Les scores étaient de 116-112, 115-113, 115-113.

Cruz est sorti en poussant vers l’avant et cherchait à démarrer rapidement au premier tour. Cruz effectuait des tirs rapides, tandis que Davis prenait des données et essayait de s’adapter à la Cruz plus courte. Davis a atterri avec un uppercut solide, avant que Cruz ne revienne avec une bonne combinaison lorsque Davis a été pressé contre les cordes.

Cruz a repoussé dans le deuxième alors que Davis cherchait à l’aligner pour de gros tirs. Davis a atterri avec plusieurs gros uppercuts pendant le tour. Cruz visait le corps alors que la tête n’était pas là. Dans le troisième, l’action était fermée dans un premier temps, car Cruz maintenait le combat à bout portant et creusait dans le corps. Davis se connectait quand Cruz est entré. Au cours du quatrième, Davis se déplaçait bien et cherchait à rattraper Cruz à son entrée. Cruz a continué à s’en prendre au corps avec des crochets et des combinaisons.

Dans le cinquième, Davis atterrissait bien sur un Cruz entrant, qui continuait à viser le corps pour la plupart. Davis s’est souvent connecté à la dernière minute. Ils ont négocié à bout portant en sixième. Davis atterrissait avec les coups les plus durs. Cruz a continué à faire pression en septième. Davis atterrissait souvent sur la tête, et Cruz décida de viser le corps. Davis se déchargeait de coups violents qui ont cassé le nez de Cruz.

Davis éliminait Cruz dans les huit et se connectait plus souvent. Le nez de Cruz saignait toujours. Dans les derniers instants, Cruz a frappé une combinaison solide à la tête de Davis. Lors de la neuvième, Cruz est sorti en tirant à deux mains. Davis répondait aux coups au fur et à mesure que les coups volaient. Davis battait Cruz quand ils se sont fiancés. Le dixième a commencé avec le tir de Cruz dès le début et a atterri de solides mains droites. Davis commencerait alors à attaquer avec ses propres coups de poing. Cruz déchargerait avec des coups plus solides tout en plaquant Davis contre les cordes. Cruz creusait également jusqu’au corps.

Le onzième a commencé avec Davis frappant et Cruz reliant ces crochets au corps. C’était une action serrée avec les deux ayant leurs moments. Ils sont tous les deux sortis en frappant au douzième round. Davis a semblé souffrir d’une blessure à la main, car il se déplaçait simplement, n’utilisant que sa main droite et ne lançant pas sa main gauche pendant tout le tour. Cruz poussait en avant mais n’a pas pu décrocher beaucoup de coups de poing.