Gervonta Davis a battu un dur Isaac Cruz dans son test le plus difficile en tant que professionnel

Dario Pérez

@ Ringsider2020

Photoa : Ryan Hafey / Premier champion de boxe

Gervonta Davis continue de s’élever en tant que boxeur et affronte des épreuves difficiles comme Isaac Cruz dimanche au Staples Center de Los Angeles, même quand il n’est pas à cent pour cent.

Au-delà de la défaite de Sergio García contre Sebastián Fundora, le combat principal de dimanche dernier mesuré Gervonta Davis (26-0, 24 KO) et Isaac Cruz (22-2-1, 15 KO). Ce fut le plus difficile de la carrière de Tank, le deuxième pour atteindre la distance et le test définitif qui devrait conduire à des rendez-vous contre Ryan García, Vasyl Lomachenko, George Kambosos ou Devin Haney, si Teofimo López finit par monter en super-léger. A 27 ans, il est à ce moment là, malgré les réticences de son promoteur à l’affronter avec des gens d’autres équipes. La valeur ajoutée de cette victoire est que Davis l’a fait avec une main cassée dès le cinquième round, un fait que Cruz lui-même a réalisé, comme il l’a reconnu dans l’interview après le combat :

Le Mexicain a montré qu’en plus d’être un très bon boxeur, il est tout en ténacité et en capacité d’ajustement. Comme nous l’avons noté, depuis 2014, Davis n’a pas eu à écouter les scores des juges, ayant éliminé des noms comme Leo Santa Cruz, Mario Barrios, José Pedraza, Hugo Ruiz ou Yuriorkis Gamboa en cours de route. Concernant ce qui a été vu à Los Angeles, les manches ont été rudes, les premières étant assez régulières et à dominance alternée, sans coups qui ont réussi à ébranler les prétendants et difficiles à marquer.

Peut-être que la seconde moitié de la seconde, valait la redondance, l’épisode était le point culminant, avec de bons coups en faveur du boxeur invaincu. Cela a cimenté sa victoire dans les tours centraux, quand il a supposé que l’adversaire de la nuit n’allait pas lui faciliter les choses et s’est cassé la main, alors il s’est limité à gagner des tours avec ses excellentes vertus défensives contre un Cruz qui oui , il avançait avec audace, mais il n’a pas porté des coups nets sur l’anatomie du Baltimore. Peut-être en raison de la douleur de la blessure et du fait que le rythme que le Pitbull essayait de mettre en place l’a mis à rude épreuve, nous avons pu voir Gervonta abandonner certaines manches du championnat, mais sans mettre en péril une victoire mesurée et précieuse. Les cartes de 115-113, 115-113 et 116-112, coïncidant plutôt avec la troisième, peuvent être qualifiées de raisonnables dans une soirée où la dose de polémique était arrivée avec deux cartes lors du combat précédent.

Sergueï Derevyanchenko (13-4, 10 KO) cède contre Carlos Adamès (21-1, 16 KO) chez les poids moyens, dans un beau combat plein d’alternatives et d’échanges de cuir qui pourraient faire exploser l’une ou l’autre des deux anatomies sur le tapis. Le dominicain a gagné dans les premiers épisodes, mais Derevyanchenko gagnait en présence du quatrième des dix tours et a pu faire plus de mérite que ce que disaient les cartes, une décision majoritaire pour Adames avec 95-95, 96-94 et 97 -93 (difficile à croire en dernier) comme scores.

Adames-Derevyanchenko

le colombien Miguel Marriaga (30-5, 26 KO) est tombé dans un match passionnant contre le Mexicain Eduardo Ramírez (26-2-3, 12 KO) à la limite du super poids plume. Marriaga est tombé au troisième tour dans le tonique du procès, étant les meilleures mains pour « Zurdito » Ramírez tout au long du combat. Le triple 99-90 pour Ramírez a été le résultat pour les juges, le rapprochant de titres mondiaux comme celui qu’il a perdu contre Lee Selby il y a quelques années.