Gervonta Davis a besoin des cartes contre Isaac Cruz

Gervonta Davis a terminé un match pour la deuxième fois de sa carrière. La dernière fois, c’était en 2014 (six tours). Ce samedi Isaac Cruz lui a fait pour la première fois besoin des cartes pour conserver une ceinture. Celui de Baltimore continue d’être le champion WBA Regular (intérimaire) des poids légers en battant le Mexicain par décision unanime (116-112, 115-113 et 115-113). C’était un procès dans lequel il s’est retrouvé quelque peu déçu. On s’attendait à ce que cela paraisse bien, mais rien ne pouvait être plus éloigné de la vérité. Cruz l’a compliqué et cela lui permet de se revaloriser. « Une étoile vient de naître », a déclaré celui de Mexico. Pour terminer la dure journée de ‘Tank’, le boxeur a admis à la fin qu’à partir du sixième round il avait été blessé à la main gauche, bien qu’il l’ait minimisé : « Ce sont des choses du sport professionnel« . Avant le micro Gervonta ne voulait pas se mouiller dans quoi que ce soit. » Il y a beaucoup d’options pour l’avenir : super plume, léger ou super léger, il va falloir l’étudier… Kambosos serait un rival très facile pour moi « , a-t-il conclu. Dans cet avenir, Cruz a demandé une revanche et Davis n’a pas été beaucoup vu pour le travail.

Le Mexicain est parti sans complexes dès la première seconde. Cette confiance en soi a permis à Davis d’être très mal à l’aise, qui a concédé plusieurs mains de départ puissantes. Dès le troisième tour, Gervonta a compris que ce n’était pas le jour d’y jouer et il sortait petit à petit ses meilleures vertus défensives. Cette difficulté lui a bien servi, car à certains moments il montrait une attitude qu’il faisait plusieurs combats qu’il n’enseignait pas, même ainsi, un coup de l’aspirant paraissait toujours égaliser les choses. Après un brillant début, médiatisé le combat, Isaac Cruz a baissé le piston. Il a appuyé, mais n’a pas jeté de coups, et peut-être y avait-il la clé de la décision des juges. Pour gagner le champion, vous devez faire un peu plus. Cela le connectait, avec des mains très puissantes, mais ce n’était pas continu. Tank, pour sa part, a donné ce sentiment. Quand Davis s’arrêta pour traverser, Cruz lui répondit et la rencontre des coups fut vibrante. Gervonta a tenté de faire sa tactique habituelle et de mettre KO dans la dernière partie, mais le Mexicain l’a très bien étudié et a su arrêter son entraînement. Celui de Baltimore mène un combat qui semblait très facile et a fini par se compliquer. Cela lui donne un tournage de qualité, mais il faudra voir où cela le place. De son côté, Cruz rejoint le parti des légers. Encore un concurrent.

Sergio García tombe dans la polémique contre Fundora

Sergio Garcia frappe Sebastian Fundora. .

Sergio García est apparu aux États-Unis en étant fidèle à son style. Il s’est mis dans le rythme, a fait pression sur Sebastián Fundora et a soulevé un procès très égal… ou du moins c’est ce que tout le monde a vu sauf deux des trois juges qui ont marqué le procès. Le Californien, qui avait trois juges de son état, a remporté par ddécision unanime (115-113, 117-111 et 118-110). Le combat pourrait tomber d’un côté comme de l’autre, oui, mais la victoire confortable de deux juges blesse, une fois de plus, le sport lui-même. L’Espagnol a clairement indiqué qu’il était prêt à tout ce qu’ils lui imposeraient. En Europe, c’était déjà connu, maintenant aussi aux États-Unis. Alors que, Fundora remporte le prix que son prochain match sera pour le championnat du monde WBC des super-welters.

Le procès s’est joué au rythme que les Espagnols voulaient. Dès le début García voulait serrer et déranger Fundora, qui n’était pas fidèle à son style. Il a priorisé le coup à la continuité, également un mérite du Cantabrique, qui l’a noyé à certains moments du combat. L’Américain a trouvé du travail, mais plusieurs fois il est resté dans la garde des Espagnols. Le ‘Niño’ était bon en défense et quand il devait manger des coups, il le faisait sans cligner des yeux. Alors que, en attaque il a clairement impacté et a fait montrer au californien une avarie et une fatigue qu’il n’avait jamais laissé voir. C’était la dynamique pendant dix tours. À ce stade, Garcia a un peu chuté et Fundora a repris son souffle, même ainsi, le seul parcours sans faute pourrait être le dernier. Fundora a bougé et a frappé, bien qu’il ait fini sous pression. Le duel était très serré. L’ancien champion d’Europe a fait des mérites pour gagner le combat, mais dans un combat égal il regrettait d’être le visiteur. Sergio García revient à Torrelavega avec une défaite, mais il doit le faire la tête haute. Il s’est vidé et la localité a fait des ravages. Retourner à. Il a la boxe pour aller encore plus loin.

