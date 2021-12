Gervonta Davis a remporté son dernier combat par KO dramatique après que Floyd Mayweather lui ait dit qu’il était en retard sur le tableau de bord non officiel

Gervonta Davis a marqué un KO destructeur au onzième tour de Mario Barrios après les paroles d’inspiration de Floyd Mayweather lors de son dernier combat.

En juin, le champion du monde des super-plumes (130 livres) a gravi deux divisions pour concourir pour la moindre ceinture «régulière» de la WBA chez les super-légers (140 livres), affrontant un solide combattant invaincu à Barrios.

Floyd a dit à son protégé de Mayweather Promotions qu’il était en retard sur la carte non officielle

Les deux premiers tours étaient des séances de « ressentie » avec les deux hommes prudents dès le début.

L’action a commencé à s’échauffer au troisième lorsque Barrios a trouvé une maison pour sa main droite, provoquant une réponse agressive de Gervonta.

Cependant, le combat s’est ensuite installé dans un schéma qui semblait convenir davantage à Barrios qu’à la jeune star populaire.

Le plus petit n’a pas trop poussé le rythme, permettant au plus grand d’utiliser efficacement sa taille à distance.

Barrios a utilisé à plusieurs reprises sa main droite sur la tête et le corps, ce qui a tenu Davis à distance.

Au début de la seconde mi-temps, Gervonta a commencé à réduire l’écart et a eu plus de succès en septième.

Puis, au huitième tour, il a fait la percée.

Un crochet droit massif au temple a envoyé Barrios claquer à travers l’anneau et jusqu’à la toile.

Avec deux minutes à jouer dans le tour, Davis a poursuivi la finition à élimination directe et a de nouveau mis Barrios au sol avec un droit à gauche.

Il a à peu près réussi à s’en sortir.

Barrios a bien riposté au neuvième tour, incitant Floyd Mayweather à dire à Gervonta qu’il était en retard sur le tableau de bord non officiel de Showtime.

Un Davis stupéfait n’en croyait pas ses oreilles et est sorti avec plus de détermination au dixième, renversant une fois de plus Barrios grâce à de gros crochets du gauche.

Et puis, au tour 11, Gervonta a écrasé Barrios avec un uppercut gauche au corps qui l’a terrassé pour la troisième fois.

Il s’est remis sur pied, mais a de nouveau été chancelé et l’arbitre a arrêté le combat.

« J’ai rendu les choses difficiles, mais c’est ce que c’est », a déclaré Davis après le combat

« J’ai pris du poids et j’ai fait le travail.

«Je suis le genre de combattant, je veux vous rattraper avec des coups nets. La plupart d’entre eux manquaient à l’appel, mais finalement je l’ai rattrapé.

« Je savais que si je l’attrapais, je craquerais. Quand je l’ai attrapé, ça a montré…

« Floyd m’a dit que j’étais déprimé, il a dit: » Montre-moi que tu es génial. « »