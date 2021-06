GERVONTA DAVIS AU CHLOROFORME PUR AVANT MARIO BARRIOS

La taille n’avait certainement pas d’importance pour Gervonta Davis samedi soir. Un Davis plus court a progressé de deux catégories de poids et a éliminé le champion invaincu des 140 livres, Mario Barrios, au 11e tour d’un combat pour le titre qui a attiré 16 570 personnes à State Farm Arena. Barrios mesure au moins cinq pouces de plus que Davis et le pesait plus sur le ring, mais la puissance et la vitesse dévastatrices de Davis ont annulé l’avantage de taille de Barrios dans leur événement principal Showtime Pay-Per-View.

Davis, 26 ans, a méthodiquement éliminé le fort et courageux Barrios avant de l’achever. Davis l’a renversé deux fois au huitième round et une fois au onzième round. Un Barrios battu et ensanglanté s’est levé à chaque fois, mais l’arbitre Thomas Taylor s’est sagement interposé entre eux pour arrêter le combat à 2:13 du 11e round. Barrios était toujours debout à la fin de sa bataille de 12 rounds.

Davis de Baltimore (25-0, 24 KOs), qui était un favori 5-1, a éliminé 96% de ses adversaires depuis qu’il a fait ses débuts professionnels en février 2013. Il a remporté 16 combats consécutifs par KO depuis la distance. pour la seule fois contre l’Allemand Meraz en six tours en octobre 2014.

Barrios de San Antonio (26-1, 17 KO) a perdu le titre mondial WBA des super-légers qu’il a remporté en battant Batyr Akhmedov par ce qui était considéré comme une décision unanime controversée en 12 rounds en septembre 2019 au Staples Center de Los Angeles. .

Davis invaincu est officiellement devenu un champion des trois divisions en remportant une ceinture WBA secondaire de Barrios. Cependant, la WBA reconnaît Josh Taylor, champion junior incontesté de boxe poids welter, comme son véritable « super » champion dans la division des 140 livres.

Davis a précédemment remporté le titre mondial WBA des poids légers, le championnat WBA des « super » 130 livres et le titre IBF junior des poids légers. Avant de battre Barrios, il a déclaré qu’il avait l’intention de revenir dans la division des 135 livres, voire 130 livres, pour son prochain combat.