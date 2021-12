Gervonta Davis contre Conférence de presse préliminaire Undercard Isaac Cruz sur Showtime PPV

LOS ANGELES (3 décembre 2021) – Les boxeurs qui s’affronteront sur l’undercard préliminaire pour Gervonta Davis vs. Isaac Cruz sur SHOWTIME PPV ce dimanche 5 décembre, leurs compétitions respectives palpitaient lors d’une conférence de presse ce vendredi avant d’entrer sur le ring dans le cadre d’un événement Premier Boxing Champions au STAPLES Center de Los Angeles.

L’événement a mis en vedette les présences exceptionnelles du boxeur invaincu des super poids welters Sebastian « La Torre Infernal » Fundora et de l’Espagnol invaincu Sergio Garcia, qui s’affronteront dans un combat pour l’élimination du titre WBC Super Welterweight qui servira de co-événement. Les prétendants aux poids moyens Sergiy Derevyanchenko et Carlos Adames, qui s’affronteront dans un combat pour l’élimination du titre des poids moyens WBC, et les prétendants aux poids plumes Eduardo Ramírez et Miguel Marriaga se rencontreront 10 tours lors de l’attraction d’ouverture de la diffusion à la carte à partir de 20 h HE / 5 pm HP.

Les billets pour l’événement, qui est promu par Mayweather Promotions, GTD Promotions et TGB Promotions, sont maintenant en vente sur AXS.com.

C’est ce qu’ont dit les participants à la conférence de presse ce vendredi dans le centre-ville de Los Angeles :

FUNDORA SEBASTIEN

«Mon style dépend simplement de la façon dont le combat est présenté. S’il me donne la chance de montrer mes capacités et me montre qu’il est objectif, alors je le ferai. Mais si je peux l’achever rapidement, alors je ferai ce que je fais toujours.

« S’il veut se battre de près ou s’il veut me faire marcher, ce combat sera similaire à ceux que j’ai eu dernièrement. S’il veut une bataille tactique, je serai prêt pour cela.

« J’utilise ce que j’ai pratiqué dans ma formation. Je me fiche de ce que fera Garcia. Je me fiche de son style. Ils verront la meilleure version de Sebastian Fundora.

« Nous voulons gagner les ceintures. Celui qui remporte le match revanche entre Jermell Charlo vs. Brian Castaño, je te veux sur le ring. Ce sont les rivaux à battre et je veux me mettre à l’épreuve contre eux.

«Je mûris et je m’améliore avec l’âge. Nous apprenons de nouvelles choses à chaque combat en fonction de la façon dont chaque adversaire m’attaque. Cela m’aide à m’améliorer à chaque fois que je monte sur le ring.

« J’écoute tous les conseils et notes que me donne mon père. Nous nous respectons et travaillons en équipe. S’il veut que je garde ce gars loin de moi, je le ferai, mais s’il veut que je le renverse, je le ferai aussi.

«Je garantis aux gens que nous vaudrons le prix de leur billet ce dimanche. Le mien sera le meilleur combat de la nuit ».

SERGIO GARCA

« C’est un honneur pour moi de combattre aux États-Unis pour la première fois sur SHOWTIME PPV. Je ne ressens aucune pression. Fundora est un combattant unique dans cette division et il est inhabituel de se préparer pour quelqu’un comme lui, mais je me suis battu contre des adversaires aussi grands que lui. Je me sens prêt à relever n’importe quel défi ce dimanche soir.

« Je ne dévoilerai pas ma stratégie, je vous la démontrerai sur le ring ce dimanche soir et vous verrez que je ne suis pas que des mots et rien de plus. Mon travail consiste à montrer au monde de quoi je suis capable et à éviter ces KO auxquels Fundora est si habituée. Fundora arrive affamée de gloire, avec ambition et motivation, et je ferai de même.

«Je suis venu pour gagner le combat et gagner les cœurs. Ce combat sera spectaculaire puisque je ne suis pas venu courir autour du ring, je vais me tenir devant Fundora. Je le respecte, je respecte tous ceux qui sont devant moi sur le ring. Je vais mettre ma fierté et ma capacité à l’épreuve pour démontrer mes capacités.

« J’ai fait des séances de sparring avec des gars aussi grands que Fundora et plus lourds que lui. Je considère que cela me donne un avantage et m’a renforcé. Ces expériences m’aideront dimanche soir.

« J’adore ce défi. Je viens chez quelqu’un d’autre et je ne ressens aucune pression. J’espère juste pouvoir offrir un grand spectacle aux fans et j’ai l’intention de profiter de chaque instant. Espérons que cela se termine par une fin heureuse, mais je vais savourer chaque seconde que j’ai ce samedi soir.

« L’Espagne est certes en plein essor, mais je me bats pour ma famille, pour qu’elle soit fière et loue mon coin. Ce sont les gens qui comptent plus que tout au monde pour moi et pour ceux pour qui je me bats. Pour le peuple espagnol, mes deux petits, ma femme et ma famille ».

SERGIY DEREVYANCHENKO

« Je suis très motivé pour ce combat. Ma motivation et mon pouvoir m’aideront à poursuivre ma carrière et à revenir là où je veux être.

«Je me sens fort et excité d’affronter Adames. C’est un bon combattant qui frappe fort, mais il ne m’intimide pas. J’ai combattu les meilleurs au monde chez les poids moyens, et je ne m’inquiète pas pour leur force.

« J’ai étudié Adames et je vois qu’il est très fort. Je me suis préparé à ce qu’il aime faire et je vais faire ce que j’ai à faire ce dimanche soir et faire mes preuves pendant le combat.

« Bien sûr, je dois gagner ce combat. C’est ma prochaine étape pour chercher à être champion du monde. Je veux gagner ce combat, affronter Jaime Munguía et me battre à nouveau pour le titre. Mon rêve est de gagner la ceinture de champion ”-

CARLOS ADAMES

«Chaque combat est risqué, avec quelque chose en jeu. Si non, pour quoi nous battons-nous ? Je recherche toujours les plus grands défis et combats les meilleurs. Sergiy est certainement l’un d’entre eux et je suis conscient de tout ce qui est en jeu, mais je ne me cache pas. Je suis excité pour ce qui va arriver ce dimanche soir.

«Je comprends qu’il a affronté de grands combattants. Je ne suis pas GGG ou Jacobs, je suis Carlos Adames, et je suis un combattant puissant. Ne me sous-estimez pas, cela peut vous causer des problèmes. Je me considère comme un grand boxeur, tout comme lui.

«Les gens ne pensaient pas que je serais fort à 147 livres. Je le lui ai montré. Ensuite, je suis allé au 154 et personne ne pensait que je serais un grand boxeur dans cette division, mais je le leur ai encore montré. Maintenant, j’en suis à 160 et je vais encore une fois montrer à quel point je peux être puissant et menaçant. Sergiy est bon, mais je ne le considère pas comme un obstacle.

« Le sparring n’est pas un combat. Il peut avoir Superman sparring, je m’en fiche. Il se rendra compte à quel point je suis fort. Le sparring est une chose, Carlos Adames en est une autre ».

EDUARDO RAMÍREZ

« Je me fiche de gagner par points ou par KO. Ce qui compte le plus pour moi, c’est ma préparation pour le refléter dans le ring. Je veux donner aux fans un grand spectacle.

« Je vis dans le présent, pas dans le passé. Sa liste de précédents rivaux est notoire, mais peu importe ce qu’il a fait auparavant. Ce qui compte, c’est ce que nous faisons le dimanche soir.

« J’espère rendre le Mexique fier et mes compatriotes fiers de moi. Quant à avoir l’opportunité éventuelle de me battre pour le titre mondial, j’espère que gagner ce combat me permettra de me battre dans un KO. Je dois y aller étape par étape et me concentrer sur ce combat « –

MIGUEL MARRIAGA

«Chaque combat est important, mais dans ce cas, il est spécial en raison de la possibilité d’avoir une autre chance de se battre pour le titre mondial. C’est tuer ou être tué ce samedi soir.

« J’ai affronté des adversaires de haut calibre et Ramírez n’est pas invincible ni quelqu’un à qui je tiens trop. Je dois être concentré et éviter de le sous-estimer, mais au final ce qui compte c’est ce que je vais faire à l’intérieur du ring.

«Nous sommes tous venus à Los Angeles prêts à nous battre. Je vais affronter un adversaire de qualité et c’est un plaisir d’ouvrir le pay-per-view. Maintenant, il est temps de gagner ».

LEONARD ELLERBE, PDG de Mayweather Promotions

« La carte préliminaire de dimanche soir sera absolument fabuleuse. Mayweather Promotions a promu les plus grands combats de l’histoire, et je peux honnêtement vous dire que cette carte préliminaire phénoménale est probablement l’une des trois meilleures que nous ayons jamais promues.

« Cette carte est spectaculaire de haut en bas. Le co-événement principal présente un boxeur passionnant comme Sebastian Fundora, l’un de mes favoris dans le sport aujourd’hui. Il jouera dans une guerre totale contre Sergio García. Ces gars feront de leur mieux.

«Nous connaissons tous Sergiy Derevyanchenko et l’avons déjà vu mener des combats difficiles, perdant après des décisions douteuses. Il cherchera à s’appuyer sur son expérience contre quelqu’un de puissant comme Adames ce dimanche. Ce sera un combat passionnant.

« Le concours d’ouverture verra un concurrent de poids plume comme Eduardo Ramírez contre un ancien prétendant au titre mondial comme Miguel Marriaga. Je veux déjà que l’heure de ce spectacle vienne, ils ne voudront pas le manquer ».