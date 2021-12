Gervonta Davis contre la conférence de presse finale Isaac Cruz

LOS ANGELES (2 décembre 2021) – Le quintuple champion du monde Gervonta « Tank » Davis et le puissant concurrent mexicain Isaac « Pitbull » Cruz se sont affrontés jeudi, poussant leur combat pour le titre WBA des poids légers lors d’une conférence. sortie avant leur événement principal SHOWTIME PPV ce dimanche 5 décembre au STAPLES Center de Los Angeles.

Le pay-per-view débutera à 20 h HE / 17 h HP et sera la troisième fois consécutive que Davis sera à la tête d’une attraction de ce type. Cette fois, l’Américain affrontera Cruz, un boxeur de Mexico qui est surnommé « Pitbull » pour son style de combat dur et agressif.

Les billets pour cet événement, qui est promu par Mayweather Promotions, GTD Promotions et TGB Promotions, sont en vente maintenant et peuvent être achetés via AXS.com.

Voici ce que les participants à la conférence de presse, dont le président de Mayweather Promotions, Floyd Mayweather, avaient à dire jeudi au centre-ville de Los Angeles :

GERVONTA DAVIS

« Merci à tous d’être venus aujourd’hui et d’avoir rendu ce combat possible. Cela va être une autre grande soirée, mon premier combat un dimanche, et je suis prêt à éblouir.

«Pour moi, combattre un adversaire plus petit que moi est plus difficile que de combattre des gars plus grands. Le truc, c’est que je dois donc frapper et essayer de le trouver. Je suis à mon meilleur et nous verrons ce qui se passera ce dimanche.

«Je ne peux pas révéler grand-chose sur ma stratégie, ils le verront ce dimanche, mais (Cruz) peut dire ce qu’il veut. C’est différent quand ils te frappent au visage.

«Cela va être un grand événement avec un combat passionnant entre deux boxeurs à l’avant, et ce genre de style invite à des affrontements dynamiques.

« Le changement de rival fait partie de la boxe. Je me suis adapté à ça et je m’adapterai à ce que fait Cruz le soir du combat. Nous avons apporté quelques petits ajustements à notre entraînement, mais nous savons que notre mission est de gagner, peu importe qui est devant.

« Quand vous êtes sur le ring et que vous avez de bons entraîneurs, ils peuvent vous dire quand un gars est blessé et quand il faut être plus agressif. Je crois pleinement en mon équipe et nous gagnerons à travailler ensemble.

«Je vais même profiter de la confrontation d’aujourd’hui pour voir sa taille, sa portée et des choses comme ça. Je fais attention à tous les détails et je suis parfaitement préparé.

«Je ne peux pas prédire ce qui se passera pendant le combat, car cela reviendrait à sous-estimer mon adversaire. Je ne ferai pas la même erreur que les autres combattants, je suis prêt à combattre 12 rounds.

« Il dit que je n’ai pas combattu quelqu’un comme lui, mais il n’a pas combattu quelqu’un comme moi non plus. Dites ce que vous voulez.

« J’ai aussi combattu avant de tricoter comme Cruz le fait maintenant. Je sais qu’il est parfaitement préparé et qu’il arrive renforcé. Je me souviens quand j’avais le dos contre le mur. C’est la vie à mort et il va se battre pour lui et pour sa famille ».

ISAAC CRUZ

« J’ai plus faim de gloire et plus motivé que jamais pour offrir un bel avenir à ma femme et à mon fils. C’est mon rêve depuis que je suis enfant et je suis venu le réaliser. Je ferai de mon mieux pour que cela se produise.

«Je me suis concentré sur ma condition physique pour pouvoir combattre 12 rounds et je suis prêt à offrir un grand spectacle ce samedi soir.

« Est simple. Je l’ai déjà dit et je le répète. (Davis) n’a jamais affronté quelqu’un qui se bat comme moi. Ma soif de gloire et ma volonté de gagner sont immenses. Il le sentira ce dimanche soir.

«Je vous garantis un grand combat et je vous garantis des émotions. Je veux que les fans soient excités de regarder le combat sur SHOWTIME PPV ou au STAPLES Center. Je veux qu’ils rentrent à la maison heureux.

« Gervonta est très fort et je le considère comme le meilleur de notre division, mais il est aussi humain et il n’est pas imbattable. Mon objectif sera de montrer que je suis venu pour rester.

«Je sais que Manny Pacquiao est au courant de ce combat et j’espère pouvoir le rendre fier de m’avoir chez Manny Pacquiao Promotions. Il m’a dit qu’il croyait en moi et qu’il fallait s’entraîner dur pour tout laisser sur le ring.

«J’ai eu des émotions mitigées quand ils m’ont dit que j’allais être le remplaçant dans ce combat, beaucoup de sentiments sont venus en même temps, mais je savais que je devais profiter de cette opportunité. Il fait partie de ceux que vous attendez toute votre vie et nous serons prêts à y faire face la tête haute.

«Nous avons étudié plusieurs combats de Gervonta, et notre soif de gloire est si grande que vous ne pouvez pas l’imaginer.

« Gervonta est un combattant coriace et coriace, mais pas imbattable. Nous n’avons pas peur de sa vitesse et peu importe ce qu’ont fait ses précédents rivaux, nous serons prêts à l’affronter.

FLOYD MAYWEATHER, Président de Mayweather Promotions

«Ce sera un autre grand combat entre deux grands concurrents qui feront leurs preuves devant le monde entier avec leurs compétences. ‘Tank’ a déjà une vaste expérience dans les grands combats, mais maintenant il va donner à un autre boxeur l’opportunité d’essayer d’être génial. Avant d’être le meilleur de tous les temps, quelqu’un devait me donner l’opportunité de me démarquer de la même manière que Cruz le fera maintenant.

« Cruz est un combattant coriace. Je ne le connaissais pas beaucoup lorsque le combat a été initialement annoncé, mais j’ai fait mes devoirs et j’ai vu des similitudes entre lui et mes adversaires du passé. On ne peut et ne doit sous-estimer aucun adversaire, mais surtout pas un comme Cruz.

« ‘Tank’ a une capacité incroyable et une grande volonté de gagner, et Isaac Cruz est très similaire. Ce dimanche soir sera explosif.

« Les entraîneurs de Gervonta vous ont couvert. les formateurs l’ont couvert dans tous les domaines. Tank’ sera prêt à combattre ce dimanche.

«Ces combattants de 130 à 140 livres sont les plus forts en boxe aujourd’hui. C’est juste mon avis. Nous verrons deux des plus grands exposants actuels du poids léger en tête-à-tête.

«Ce combat sera extrêmement divertissant et je veux déjà que le temps vienne. La carte préliminaire sera également excellente, mais j’attends avec impatience l’heure de l’événement principal. Le dimanche sera notre jour, ils ne voudront pas le manquer.

«La décision que le combat soit un dimanche était collective. Le Super Bowl a lieu un dimanche, diverses cérémonies de remise de prix et le NBA All-Star Game ont lieu le dimanche. Les gens sortent pour danser et s’amuser le samedi soir après avoir travaillé dur pendant la semaine et veulent profiter de leur vendredi et samedi, mais tout le monde est à la maison et s’assiéra pour profiter d’un grand panneau d’affichage ce dimanche ».

CALVIN FORD, entraîneur Davis

« Cruz est très agressif. Ils ne voudront pas manquer le combat qui mettra en vedette la meilleure version de Gervonta Davis.

« Cruz peut-il forcer ‘Tank’ à faire plus d’efforts que jamais ? D’après ce que j’ai vu de Cruz dans l’émission ALL ACCESS de SHOWTIME, vous pouvez voir qu’il est concentré sur sa mission et nous ne devons pas le sous-estimer. Ils voudront se brancher sur ce combat. Ce sera le meilleur de tous ».

BARRY HUNTER, co-entraîneur Davis

« ‘Tank’ est un boxeur impressionnant, très explosif et extrêmement doué. Il contribue beaucoup à la boxe et les gens apprécieront un grand combat. Je lui fais le plus confiance.

« Je tiens à remercier Cruz, son père et son équipe d’avoir accepté ce défi. Et je sais qu’il a faim, qu’il est préparé et qu’il a la capacité nécessaire pour être champion du monde, mais pas maintenant.

ISAAC CRUZ SR., père et entraîneur de Cruz

« Cette préparation a été longue, mais nous serons à la hauteur du défi. Espérons que Cruz soit le vainqueur et remporte la ceinture de champion ce dimanche.

«Nous sommes préparés à tout ce qui vient dans ce combat. Nous ne l’aurions pas accepté si nous n’avions pas pensé qu’Isaac pouvait gagner. Nous serons prêts quand la cloche sonnera ce dimanche. »

LEONARD ELLERBE, PDG de Mayweather Promotions

« Il y aura des feux d’artifice à gogo ce dimanche. Je donne tout le crédit du monde à Isaac Cruz pour ce combat, je sais qu’il est mentalement préparé. Nous l’avons surveillé depuis qu’il était sur l’undercard Gervonta l’année dernière à San Antonio. Je savais déjà à ce moment-là que ‘Tank’ devrait éventuellement lui faire face.

«Nous avons tous été témoins la semaine dernière de ce qui se passe lorsqu’un boxeur de haut niveau ne se prépare pas correctement et sous-estime son adversaire. ‘Tank’ ne fait pas ça, il prend tout le monde au sérieux et sait qu’Isaac est prêt à essayer de le détrôner.

« ‘Tank’ s’est très bien entraîné, je suis impressionné par sa maturité à la fois sur et hors du ring. La combinaison de tout cela me fait croire qu’on verra la meilleure version de Gervonta Davis ce dimanche soir ».