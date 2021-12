Gervonta Davis – Cruz: horaire, TV, panneau d’affichage et où voir Sergio García – Fundora en direct

Gervonta Davis est un élément clé dans le cadre qui est conforme pour le poids léger pour 2022. « Tank » entre sur le ring ce dimanche dans un combat très intéressant.

Suivez en direct le combat entre Gervonta Davis et Isaac Cruz.

Calendrier : A quelle heure commence le combat entre Gervonta Davis et Isaac Cruz ?

Gervonta Davis est une star, et en tant que tel, il vend beaucoup à chaque fois qu’il monte sur le ring. Son rival est tombé en quelques semaines, mais cela n’empêche pas le public d’attendre son combat avec impatience. De plus, l’Espagnol Sergio García est à la recherche d’une opportunité de disputer un titre mondial. Une nuit de nombreux carats qui est attendue. La soirée Gervonta Davis vs Isaac Cruz aura lieu ce dimanche 5 décembre 2021 au Staples Center de Los Angeles à partir de 15h00 (heure locale). La catelera stellaire débutera à 17h00 (heure locale) et l’événement principal est attendu vers 20h00 (heure locale).

Espagne: 00 : 00/02 : 00/05 : 00 heures.États Unis: 18 : 00/20 : 00/23 : 00 heures (HAE) / 15 : 00/17 : 00/20 : 00 heures (PDT).Mexique: 17: 00/19: 00/22: 00 heures.Le Chili: 20 : 00/22 : 00/01 : 00 heures.La Colombie: 18: 00/20: 00/23: 00 heures.Argentine: 20 : 00/22 : 00/01 : 00 heures.Pérou: 18: 00/20: 00/23: 00 heures.

* Ordre des horaires : Préliminaires, carte principale et combat principal.

Télévision : Sur quelle chaîne de télévision pouvez-vous regarder Gervonta Davis contre Isaac Cruz et Sergio García contre Sebastián Fundora ?

Afficher l’heure C’est la télévision qui proposera le combat, en mode PPV (74,99 $), aux États-Unis. En Espagne, la carte stellaire peut être suivie à travers Eurosport 1. Pendant ce temps, dans toute l’Amérique latine (y compris le Mexique), il sera diffusé sur ESPN.

Internet : Comment suivre en direct Gervonta Davis vs Isaac Cruz et Sergio García vs Sebastián Fundora ?

Dans AS, vous pouvez également continuer dans l’événement de Los Angeles qui culminera avec Gervonta Davis contre Isaac Cruz et Sergio García contre Sebastián Fundora. Avec nous, vous aurez la meilleure minute par minute, les images les plus importantes de l’événement et les déclarations des protagonistes, ainsi que la chronique dès la fin de l’événement.

Gervonta Davis vs Isaac Cruz undercard: WBA léger régulier

Carte principale Gervonta Davis contre Isaac Cruz Gervonta Davis contre Isaac Cruz : Coupe du monde WBA des poids légers réguliers.Sebastián Fundora contre Sergio García : Qualification WBC World Super Welterweight.Sergey Derevyanchenko contre Carlos Adames : 10 tours au poids moyen.Eduardo Ramírez contre Miguel Marriaga : 10 tours au poids plume.Gervonta Davis contre Isaac Cruz Luis Arias contre Vaughn Alexander undercard undercard: 10 tours au super poids welter.Ava Knight contre Nancy Franco de Alba : 6 tours au poids coq.Malik Warren contre Eric Manriquez : 6 tours dans le super poids plume.Mia Ellis contre Elizabeth Tuani : 4 tours au super poids plume.Jalil Major Hackett contre Darynn Leyva : 4 tours au poids welter.Carlos Garcon contre Jason Soto : 4 tours chez les poids lourds.