Gervonta Davis doit décider – AS.com

La Association mondiale de boxe (WBA) est sous le feu des projecteurs depuis de nombreux mois. L’organisation, basée au Panama et la plus ancienne des quatre qui sanctionnent la boxe professionnelle, a été au centre des critiques en raison de sa gestion des championnats. Dans certaines divisions, ils avaient trois champions du monde, ce qui a causé une grande confusion dans le public. Les critiques des fans, de différents médias (certains comme World Boxing News ont cessé de considérer leurs titres comme des Coupes du monde) et, surtout, la menace de l’Association of Athletic Commissions des États-Unis (l’ABC leur a fait part de son intention de les empêcher de sanctionner des combats sur leur territoire s’ils ne modifiaient pas leurs critères) a fait reconsidérer l’organisme.

Le mois dernier, la WBA a réduit les champions de chaque division. Certains mouvements qu’il a déjà pu faire et d’autres qu’il a commandés. Ainsi, jusqu’à la fin de l’année il y aura de nombreux affrontements entre super champions et champions réguliers ou intérimaires. Pour le moment, aucun grand nom n’a été compromis. Quand on pense à cette réduction, il y a un combattant qui se démarque des autres : Gervonta Davis. ‘Tank’, qui a fait l’actualité ces dernières heures pour un accident d’avion, doit se décider. L’organisme, comme fuite ‘Scène de boxe’, il vous a fait savoir vendredi dernier et lui a donné un délai d’une semaine. Par conséquent, vous devez parler dans les prochains jours.

Davis dans l’actuel super champion du super poids plume (rang maximum) et vous avez les ceintures Regular (intérimaire) dans le poids léger et super poids léger. Ce que la WBA veut, c’est que Davis décide de sa division. S’il reste à 130 livres, on espère qu’il sera contraint d’affronter Roger Gutierrez (qui a conservé la ceinture Régulière le 14 août). En attendant, si vous préférez 135 ou 140 livres, il devrait être nommé candidat officiel pour Teófimo López ou Josh Taylor. N’importe quel combat enflammerait les fans, mais étant les deux monarques des quatre organismes, cela pourrait prendre du temps pour que leur tour vienne. Ou non. Tout va bouger dans les bureaux, mais pour l’instant Davis doit avancer et choisir.