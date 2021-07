Gervonta Davis est une bombe : met KO Barrios en dix rounds

Floyd Mayweather a couru d’un côté du ring à l’autre. Dans les minutes de repos, il se mettait dans le coin de son protégé, Gervonta Davis, et a donné des instructions. Quand « Money » a parlé, tout le monde était silencieux. ‘Tank’ a fait souffrir les siens. Il n’a été en difficulté à aucun moment, mais il a proposé une stratégie très minimaliste. Risqué. Sur les cartes, Mario Barrios était en tête, mais Davis a fait confiance à son coup de poing. Ça donnait l’impression que quand je voulais appuyer le combat se terminerait… et c’est arrivé au dixième round. C’est du pur talent. Changez de combat quand vous voulez. Avec ce triomphe, il a élevé le WBA Regular World Superlight (intérimaire). Encore une piste que vous pouvez exploiter.

Il y a des boxeurs spéciaux et ça se voit dans le public. Chaque fois que Davis lançait un coup de main, le grondement commençait. Il a de la magie. Davis et Barrios ont pris le premier tour très calmement. A partir de la seconde, Barrios prenait du travail pour aller ajouter des assauts sur le carton. Davis est arrivé avec des mains très isolées. Il travaillait peu, mais quand il le faisait, c’était avec beaucoup de puissance. Le sentiment était que cela ne le dérangeait pas de perdre des rounds. Ce n’était qu’une question de temps pour savoir si l’épreuve avait fonctionné pour lui.

Au huitième tour, tout pouvait changer. Avec un crochet de plomb qui a frappé la tempe de Barrios, Davis a marqué le premier renversement en sa faveur. Dans la seconde, avec un tout droit à gauche, Barrios s’est également reconstruit. ‘Tank’ sentait le sang, mais le champion a montré pourquoi il avait cette ceinture. Dans la neuvième, Gervonta fit confiance et plusieurs mains le pénétrèrent. Avant le 10, Mayweather l’avait prévenu : “Tu descends sur le carton“. Le patron a parlé et l’élève a serré. Davis a décroché des coups très durs, a-t-il moins de punch dans les super-légers ? Barrios a résisté et à partir de là il était sans chaîne. Il a même croisé les mains sans égard. Il mangea un compteur gauche et ne cilla pas. Il restait six minutes et il a dû assommer pour éviter les frayeurs.

Davis avait stocké de l’essence dans le réservoir. Il a dépensé peu au combat et a pu maintenir son pouvoir. Il commença à varier les plans, ce qu’il n’avait pas fait, et mit fin au combat. Avec une gauche ascendante descendante, il a cassé Barrios. L’Azteca s’est levé comme s’il s’agissait de l’Undertaker, mais en quand Davis l’a à nouveau enfermé et connecté, l’arbitre a arrêté le combat. Barrios a fait un combat, mais il était devant quelqu’un de magique. Cela avait donné beaucoup de poids, mais Gervonta a sorti sa baguette et nous a tous fait vibrer.