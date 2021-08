Gervonta Davis fera son prochain combat en poids léger

Gervonta Davis a reçu un ultimatum de la WBA il y a une semaine. Le boxeur a répondu, mais est allé à mi-chemin. L’organisme, plongé dans un changement important dans sa politique de réduction des champions, a demandé à “Tank” de choisir l’une des trois catégories dans lesquelles il avait une ceinture (il était champion absolu des super-plumes et Régulier (intérimaire) des poids légers et ultra léger). Vendredi dernier, Gilberto Mendoza, président de la WBA, a révélé que le boxeur a quitté le titre du super poids plume. Entre light ou super light il a demandé une blague et elle a été accordée.

Davis fera son prochain combat et après il abandonnera une autre de ses médailles. A qui ? Il ne le sait pas encore… ou il le sait, mais il attend pour couvrir ses arrières. Pour l’instant, Stephen Espinoza, président de Showtime Sports (télévision qui montre des combats de chars aux États-Unis) a fait plus de lumière. Gervonta sera de retour sur le ring en décembre et sera en poids léger. Ensuite, il décidera s’il y reste ou s’il reste dans le superlight. Par conséquent, il a répondu à la demande, mais n’a pas révélé grand-chose, puisque Il est bien connu que 130 livres est un poids qu’il lui est déjà difficile de donner.

Quant à ce combat de décembre, le rival potentiel est Rolando Romero. Celui de Las Vegas est double champion du monde WBA par intérim, mais a perdu cette ceinture il y a quelques jours en raison du changement de critères du corps. La promesse est d’unifier les champions et le combat semble clair (Teófimo López, super champion, doit affronter Kambosos et compte ensuite le faire contre Lomachenko, donc affronter le super champion avec la Régulière ou l’Interim sera difficile dans cette division). S’il échoue, Gary Russell pourrait grimper de deux pesos (il est le monarque poids plume WBC) et affrontez-le. Espinoza a clairement indiqué que le rival doit être important pour pouvoir collecter un PPV. C’est ce que veut la télévision et les noms qu’elle traite sont clairs. Gervonta a marqué le poids, la télé et son équipe les rivaux possibles… son retour s’annonce.