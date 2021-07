Gervonta Davis, ordago à 140 ans

Le KO de Gervonta Davis (24-0, 23 KO) à Leo Santa Cruz dans leur combat d’octobre dernier est gravé dans la rétine de tous les fans. “Tank” a pris le surnom que certains lui donnent déjà “Mini Tyson” pour détruire un Santa Cruz qui montrait son visage. L’Américain de 26 ans a été confirmé comme l’un des meilleurs livre pour livre du moment et a remporté le championnat WBA World Super Featherweight et a conservé le Lightweight WBA Regular (intérimaire). Les options ouvertes étaient nombreuses et plus nombreuses avec Teofimo López récemment couronné roi absolu des 135 livres. Il y avait des options et Davis a opté pour l’inattendu.

Son promoteur, Premier Boxing Champions (en co-promotion avec Mayweather Promotions) et Showtime ont surpris en donnant leur calendrier pour l’été. Gervonta est passé à super léger. C’était étrange. Bien qu’il lui ait été difficile de donner la super plume, en fait c’était l’une des plus grandes morbidités précédentes contre Santa Cruz, c’était un compact de 130 livres. Dans le poids léger, il avait l’air bien, mais peut-être que les 140 livres sont gros pour lui. Il faudra le voir, c’est l’une des principales attractions de son combat ce samedi au State Farm Arena d’Atlanta.

En Géorgie, Davis défie Mario Barrios (26-0, 17 KO). L’Américain est le champion WBA Regular (intérimaire) Superlight. La division est compliquée, puisque tout dépend maintenant de Josh Taylor, qui s’est unifié il y a quelques semaines contre Ramírez et doit maintenant décider s’il faut défendre ses couronnes ou prendre du poids et les libérer. En cas de vacance, le vainqueur Barrios vs Davis serait automatiquement nommé champion du classement général. Si l’Écossais veut défendre son trône, le vainqueur pourrait être le challenger. LÇa craint que Gervonta opte pour une ceinture secondaire, mais c’est bien pensé.

Sur le papier, Davis est un grand favori. Il a du talent et la capacité d’être dans le meilleur livre pour livre. Votre seul devoir est votre tête. S’il est centré il n’y a personne pour l’arrêter. Il veut le montrer à nouveau devant un homme comme Barrios, à qui personne ne lui a rien donné, mais qui sera, de loin, avant son combat le plus compliqué. Davis doit réduire son envergure et sa hauteur (9 et 12 centimètres), il devra donc être rapide en défense lorsqu’il sera exposé. Il est actuellement le champion du monde avec le plus de punch (95,83%). Cela vous gardera-t-il sur le super léger? Tous ces doutes doivent être levés samedi. Il est très favori pour la boxe, mais le coup à 140 est net.