Gervonta Davis traîne Jake Paul sur une « fausse montre » alors que Jake montre une ceinture spécialement conçue à 500 000 $ qui comprend un sac Hermes Birkin, ainsi que des montres Cartier et Rolex

Gervonta Davis a trollé Jake Paul après qu’une page Instagram a affirmé qu’il portait une fausse montre dans son dernier message.

Jeudi, le YouTuber 4-0 devenu boxeur a mis en ligne une photo de lui avec sa nouvelle ceinture spécialement conçue pour le « boxeur le plus précieux ».

Promotions Sean Michael Ham/Mayweather

Gervonta a profité de l’occasion pour se moquer de Jake après que Jake ait insulté sa dernière performance

Jake s’est fait fabriquer la ceinture en tant que PDG de sa société de promotion Most Valuable Promotions.

Il a expliqué : « Ma ceinture ‘Most Valuable Boxer’ conçue et peinte par Alec Monopoly est mon cadeau de Noël de 500 000 $.

« Merci au PDG bienveillant de Most Valuable Promotions pour la ceinture.

« Il est peint à la main par l’un des plus grands artistes de notre génération et comporte un sac Hermes Birkin cousu sur le côté ainsi qu’une montre Cartier et Rolex en diamant. »

Gervonta a republié la déclaration de « fausse montre » sur son histoire Instagram

Mis à part les deux montres en diamant sur la ceinture, Jake portait également une pièce chère.

Cependant, la page Instagram ‘FakeWatchBuster’ a affirmé le contraire.

Ils ont dit: « Jake Paul, c’est une fausse céramique blanche Richard Mille RM055 Bubba Watson. »

Gervonta a maintenant republié cela sur son histoire Instagram pour se moquer du YouTuber devenu boxeur, qui l’avait précédemment appelé.

