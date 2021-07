Gervonta Davis Vs Mario Barrios, deux rencontres invaincues avec l’histoire

DAZN continuez à parier sur les matchs de boxe et de MMA les plus importants. La plateforme de streaming reine du sport nous a préparé un week-end plein d’émotions avec 2 matchs de boxe aux titres en jeu et avec un combattant à l’UFC Las Vegas 30 entre deux futurs prétendants à la ceinture des poids lourds de l’entreprise nord-américaine.

À l’aube du dimanche, nous pouvons profiter de deux matchs passionnants sur DAZN.

“El rey” contre “El trino”: Combat de pur style mexicain.

À 01h00 et en direct, deux boxeurs mexicains s’affronteront pour le titre poids mouche du World Boxing Council (WBC). Le champion en titre Julio César « El rey » Martínez (17-1-0) défendra sa ceinture contre « El trino » Joel Córdova (13-4-2).

Sandor Martin, champion d’Europe des super-légers, fera ses débuts dans ce match en tant que commentateur de luxe pour DAZN et accompagnera Juan Saura aux micros. Comme toujours, la reine des plateformes sportives vous offre les meilleurs moyens de profiter de la meilleure expérience possible.

Julio César Martinez a une course imparable et a attiré l’attention des experts en 2019 après avoir battu Andrew Selby en 2019. Plus tard, il a atteint le titre en 2019 contre Cristofer Rosales et depuis lors, il n’y a eu personne qui le tousse dans la catégorie des mouches.

Devant vous aurez Joël Cordoue, un boxeur qui va au crash et laisse tout sur le ring. L’aspirant sait qu’il a devant lui l’opportunité de sa vie de réaliser ses rêves et de faire le saut de qualité qui manque à sa carrière.

Les deux combattants ont des profils similaires, non seulement en raison de leur parcours et de leur style, mais aussi en raison de leur taille et de leur taille. Un match de boxe purement mexicain est attendu, où les prétendants avanceront toujours sans rien garder et on verra s’ils atteignent les 12 rounds convenus.

Profitez d’un mois GRATUIT de la meilleure boxe du monde !

Davis et Barrios jouent leurs 12 tours invaincus

Puis, à 3h00 du matin du même dimanche, le plat principal, le Gervonta Davis contre Mario Barrios.

Le combattant encadré par Floyd Mayweather Gervonta Davis (24-0, 23 ko’s) est passé à 140 livres et affrontera Mario Barrios (26-0, 17 ko’s) à la State Farm d’Atlanta (Géorgie, USA).

Les deux guerriers arrivent invaincus à l’événement et participeront au championnat du monde WBA Superlight.

Gervonta “Tank” Davis est quadruple championne du monde et a pris du poids pour des défis comme celui-ci. Il sait que Barrios le surpasse en taille et en taille, mais il est confiant dans son magnifique pied gauche et sa capacité à assommer (95%). Davis est la référence pour l’équipe de Mayweather et cherche à se racheter à 140 livres, bien que cette fois il ait été prudent car il sait à quel point Barrios est dangereux sur le ring.

Mario Barrios, surnommé « L’Aztèque », fait face à un défi inconnu. Le boxeur d’origine de Guadalajara qui réside aux USA défendra son titre de champion régulier de la WBA face à un Davis qui monte pour la première fois à 140 livres pour lui faire face.

Le Mexicain sait que le combat va multiplier sa visibilité dans le monde de la boxe et est persuadé qu’il saura offrir aux fans mexicains une victoire prestigieuse. Il a une boxe orthodoxe et en bon Mexicain il regarde toujours devant et ne recule pas devant les échanges de coups. On verra si les 15 centimètres de hauteur que prend Davis lui permettront de garder ses distances et de chercher les trous laissés par son rival.

Ciryl Gane contre Alexander Volkov à l’UFC. Ngannou doit être vigilant

C’est au tour du meilleur MMA. Dans la nuit du samedi 26 à 22h00, l’UFC Fight Night 190 à Las Vegas nous apporte le combat des poids lourds entre les Français Ciryl Gane (8-0) et Alexandre Volkov (33-8) dans leur événement principal.

Alexander Volkov connaît les difficultés d’affronter Ciryl Gane. Le combattant russe a une longue expérience en MMA et a 22 ko à son actif, mais fidèle à sa forme, il ne fait pas confiance à son rival et s’attend à un combat difficile. Il a 32 ans et lors de son dernier combat, il a balayé Alistair Overeem, ne lui laissant aucune option pour contester la ceinture des poids lourds. Ciryl Gane est en train de devenir une institution en France et elle pourrait aborder la bataille en utilisant ses éliminations efficaces et ses compétences de soumission pour vaincre le Russe de 2 mètres de haut. Le Français est un combattant intelligent et technique qui ne connaît aucune défaite chez les poids lourds. Il a 31 ans et a une courte carrière UFC (2 ans) dont il a beaucoup profité. Ancien champion du monde de Muay Thai, il a perfectionné le reste de ses capacités pour devenir le combattant total qu’il est aujourd’hui.

Son record d’invincibilité donne aux Français le groupe préféré, mais l’expérience du Russe est aussi un facteur qui peut être déterminant.

Tous deux tenteront de se positionner pour défier le champion François Ngannou et être couronné dans la catégorie des poids lourds de l’UFC.

Vous voyez, DAZN s’engage fortement à contacter les sports avec les meilleures émissions en direct.

[+] Abonnez-vous maintenant et commencez à profiter du mois qu’ils vous offrent totalement gratuit. Alors vivez-le pour seulement 9,99 euros/mois ou 99,99 euros par an. Et n’oubliez pas que vous pouvez l’annuler quand vous le souhaitez.

Vivez avec DAZN le meilleur sport en streaming, en direct et à la demande.