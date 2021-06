Gervonta Davis vs Mario Barrios : Gervonta Davis montre sa puissance contre Mario Barrios et est sacré champion des super légers

Gervonta Davis prend d’assaut une nouvelle division après avoir éliminé Mario Barrios. @ShowtimeBoxing

Gervonta Davis était une chaise de frappe et avec un KO au onzième tour, il a envoyé Mario Barrios sur la toile pour être couronné champion WBA des super-légers. Le ‘Tank’ a atteint 16 KO d’affilée et est désormais roi dans trois divisions différentes.

Le ‘Azteca’ est sorti avec un plan chaud dès les premiers épisodes et a donné le rythme au combat avec le double jab. Tandis que Gervonta semblait avoir du mal à couper la distance.

Barrios a été ferme mais dès la quatrième manche, les rectums ont été dilués et Davis a eu l’opportunité de répondre avec les bombes de la main gauche. Les combinaisons courtes de l’élève de Mayweather ne sont pas non plus passées inaperçues. et bien que Mario ait essayé de lui répondre avec de bons coups puissants, il travaillait sur la zone hépatique.

.@Gervontaa atterrissant de grosses mains gauches au tour 5 #DavisBarriospic.twitter.com/jmfWEt8ksl ? SHOWTIME Boxe (@ShowtimeBoxing) 27 juin 2021

Le champion lui a permis d’entrer dans le ‘Tank’ et peu à peu il a eu du mal à échapper à la puissance du challenger. Au cinquième tour, Gervonta a averti sérieusement malgré cela, Barrios s’est battu et s’est donné dans un bel échange.

Tout semblait se terminer dans le huitième épisode. Deux chutes de ‘Azteca’ ont donné à Davis le combat sur les cartes. Les coups portés au corps ne manquèrent pas non plus, mais Barrios tenta tout de même de lui répondre. avec des combinaisons importantes dans les tours suivants pour chercher un miracle.

Gervonta se sentait coincée et s’inclinait parfois. Mais à la fin du dixième épisode, la harangue de Mayweather a été décisive. Après avoir écouté les conseils de son “parrain”, le ‘Tank’ sortit pour distribuer des caresses.

Au milieu de l’échange, Davis a trouvé la valve pour se connecter dans le foie. Le coup a fait des ravages sur Barrios. Et bien qu’il ait essayé de se faire entendre une fois de plus, sa dernière tentative a été inutile et la référence a fini par arrêter le combat.

Maintenant, l’avenir de ‘Tank’ est inconnu, car il dispose d’un large éventail d’options. Quoi qu’il en soit, après ce KO, Gervonta a tout pour entrer dans le top 10 des meilleurs livre pour livre.