Gervonta Davis vs Mario Barrios LIVE: heure de début au Royaume-Uni, sous-carte complète, diffusion en direct et chaîne de télévision

Gervonta Davis et Mario Barrios mettront leurs records invaincus en jeu ce week-end lorsqu’ils s’affronteront pour le titre WBA des super-légers.

‘Tank’ Davis, qui a un record invaincu de 24 victoires, est déjà un champion du monde des deux poids ayant remporté l’or aux poids léger et super plume.

Gervonta Davis affronte Mario Barrios pour le titre WBA des super-légers ce week-end

Maintenant, il cherchera à ajouter une ceinture super légère à sa collection lorsqu’il affrontera Barrios à Atalanta.

“El Azteca” est le champion WBA et a porté son record à 26 victoires consécutives lorsqu’il a battu Ryan Karl en octobre dernier.

Quelque chose devra céder lorsque les deux Américains s’affronteront ce week-end mais qui gardera intact son bilan parfait ?

Davis v Barrios: Date et comment regarder

Ce combat pour le titre des super-légers en 12 rounds aura lieu le samedi 26 juin et se tiendra à la State Farm Arena d’Atlanta.

Les marches sur le ring pour Davis v Barrios sont attendues à partir de 5 heures du matin dimanche matin, heure du Royaume-Uni.

Le combat peut être acheté puis diffusé en direct sur fite.tv et coûte 7 £. Il sera diffusé sur Showtime PPV aux États-Unis.

Gervonta Davis est une star émergente aux États-Unis, mais n’a pas combattu à 140 livres avant Davis v Barrios: Undercard

ÉVÉNEMENT PRINCIPAL: Gervonta Davis contre Mario Barrios – pour le titre WBA Super-Lightweight Erickson Lubin contre Jeison Rosario Batyr Akhmedov contre Algenis MendezCarlos Adames contre Alexis SalazarLeduan Barthelemy contre Viktor SlavinskyiAndres Gutierrez contre Angel Hernandez Dalton Bodie contre Trever BradshawStacey Selby contre William Parra SmithDavis contre Barrios : qu’est-ce qui a été dit ?

Gervonta Davis : « Lors de mon dernier combat, les gens se sont plaints que Leo Santa Cruz était trop petit, donc je vais essentiellement là-bas et je montre qu’une différence de taille n’a pas d’importance. Je vais battre celui qu’ils mettent devant moi. J’essaie de courir après la grandeur.

«Je cherche définitivement à descendre le plus gros gars. Il pourrait avoir l’impression qu’il peut m’accompagner.

«Nous ne pouvons pas dire qui est le plus gros puncheur avant d’être monté sur ce ring et de tester sa puissance. Peu importe qui est le plus fort, je veux être meilleur que lui dans tous les domaines et dans tous les aspects du jeu.

«Pour moi, la grandeur, ce n’est tout simplement pas de reculer. Je veux juste continuer à avancer quoi qu’il arrive. Peu importe qui est devant moi, je dois juste les parcourir.

« D’où je viens, beaucoup de gens ne s’en sortent pas, alors je fais quelque chose de bien. Cela n’a même pas besoin d’être un adversaire, cela peut être quelque chose en dehors du ring. Je suis toujours à la poursuite de la grandeur.

«Mon truc, c’est de battre celui qui est mis devant moi. Quand ce sera le moment, nous verrons qui est le meilleur. D’ici là, je n’ai pas besoin de parler d’un autre combattant que celui devant moi.

« Je ne sais pas ce que Barrios apportera, mais de mon côté, j’apporte tout ce que j’ai.

“Vous savez, chaque fois que je me bats, j’apporte quelque chose pour le plaisir des fans.”