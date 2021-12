Gervonta Davis vs Pitbull Cruz : Isaac ‘Pitbull’ Cruz : Qui est la promesse de la boxe mexicaine qui affronte Gervonta Davis pour le titre des poids légers ?

Isaac ‘Pitbull’ Cruz affronte Gervonta Davis pour le titre des poids légers le 5 décembre. isaacpitbullcruz98

Isaac ‘Pitbull’ Cruz Il aura le grand défi dans sa courte carrière lorsqu’il affrontera la championne des poids légers Gervonta Davis ce dimanche. Le Mexicain arrive en tant que pop-up au combat et cherche à donner la surprise de l’année en boxe.

Le ‘Pitbull’ entrera sur le ring à 23 ans et deviendra champion des 130 livres pour la première fois depuis qu’il est devenu pro. Bien que les paris ne vous favorisent pas, Cruz est confiant de terminer l’année de la meilleure des manières et d’ajouter sa quatrième victoire de l’année.

Le Mexicain s’est imposé comme l’une des promesses les plus importantes de la boxe mexicaine. En 24 combats, il a accumulé un record de 23-1-1, avec 15 victoires par KO.

Cruz, qui est né à Mexico, a fait irruption dans la division des poids légers. Cette année, il a combattu deux fois et a remporté les deux victoires, dont une en juin contre Francisco Vargas. Alors que ce 5 décembre aura enfin sa première opportunité pour le sceptre que possède Davis.

Le ‘Pitbull’ a une hauteur de 1,63 mètre et une portée de 160 centimètres, tandis que son rival mesure six centimètres de plus et a une portée supérieure allant jusqu’à 1,71 mètre. Cependant, le joueur de 23 ans espère raccourcir la distance de Davis pour se connecter directement aux zones molles et profiter d’une mouche, comme il a cherché à le faire lors de son dernier combat.

Après la chute du procès « Tank » contre Rolando Romero, Isaac Cruz est devenu la carte principale pour défier Gervonta. Alors maintenant, le Mexicain a la lourde tâche de résister au coup de poing du champion et de chercher à arracher l’une des ceintures et à se consolider en tant que réalité de la boxe.